La Turquie et la Malaisie soutiennent la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël pour génocide (Common Dreams)

La Turquie et la Malaisie soutiennent la plainte de l’Afrique du Sud contre Israël pour génocide Article originel : Turkey, Malaysia Back South Africa’s Genocide Case Against Israel Par Julia Conley Common Dreams, 4.01.24

"Le meurtre par Israël de plus de 22 000 civils palestiniens, dont une majorité de femmes et d'enfants, à Gaza pendant près de trois mois ne doit en aucun cas rester impuni", a déclaré un porte-parole turc.

Un homme brandit des drapeaux palestiniens et turcs lors d'un rassemblement à Istanbul, le 1er janvier 2024. (Photo : Ilker Eray/Middle East Images/AFP via Getty Images)

L'Afrique du Sud n'est plus seule à porter devant la Cour internationale de justice sa plainte pour génocide de la part du gouvernement israélien, le ministère turc des affaires étrangères et le ministère malaisien des affaires étrangères ayant annoncé qu'ils soutenaient l'affaire.

Le porte-parole du ministère turc des affaires étrangères, Oncu Keceli, a déclaré mercredi que les responsables du massacre de dizaines de milliers de Palestiniens à Gaza depuis le 7 octobre "doivent répondre de leurs actes devant le droit international".

"Le meurtre par Israël de plus de 22 000 civils palestiniens, dont une majorité de femmes et d'enfants, à Gaza pendant près de trois mois ne doit en aucun cas rester impuni", a déclaré M. Keceli. "Nous espérons que le processus sera achevé le plus rapidement possible.