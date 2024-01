Le cabinet Netanyahu divisé : les radicaux sont favorables à la déportation des Gazaouis, les modérés à la création d'une entité néocoloniale à Gaza

L'unité de façade du cabinet de guerre Netanyahu ou gouvernement d'union nationale semble se fissurer de plus en plus. Selon le Washington Post : "Les divisions sont de plus en plus visibles au sein du cabinet de guerre d'urgence dans lequel Netanyahu partage le pouvoir avec son rival politique, l'ancien chef d'état-major de Tsahal Benny Gantz, entre autres. M. Gantz et le ministre de la défense Yoav Gallant ont refusé d'apparaître aux côtés de M. Netanyahu lors de récentes conférences de presse. Tous deux se sont montrés plus ouverts aux idées avancées par M. Biden concernant un gouvernement d'après-guerre à Gaza qui s'appuierait sur une Autorité palestinienne restaurée, une idée que M. Netanyahu et les membres les plus extrémistes de sa coalition ont rejetée."



D'un côté, nous avons donc les radicaux favorables à la déportation des Palestiniens dans d'autres pays. C'est le cas de deux ministres de Netanyahu et de Netanyahu lui-même (qui semble cultiver l'ambiguïté) :

Les Etats-Unis ont dénoncé ce programme d'épuration ethnique et les pays censés recevoir les Gazaoui.e.s expulsé.e.s ont évoqué une fin de non recevoir :

De l'autre côté, il y a le ministre Benny Gantz, plus modéré et le ministre de la défense, Yoav Galant, qui proposent une entité néocoloniale choisie par Israël pour gouverner Gaza sans colonisation de l'enclave.

"...Le plan présenté par Yoav Gallant, qui doit encore recevoir l'aval d'un gouvernement divisé, prévoit la poursuite des opérations à Gaza jusqu'au « retour des otages », au « démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas » et à « l'élimination des menaces militaires ». Pour l'après-guerre, M. Gallant prône une solution sans le Hamas, mais sans présence civile israélienne, rejetant de fait des appels de deux ministres d'extrême droite au retour de colons juifs à Gaza et à « l'émigration » des Palestiniens...".





"« Il n’y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l’atteinte des objectifs de la guerre », a déclaré M. Gallant, précisant toutefois que l’armée garderait « sa liberté d’action » dans ce territoire pour y juguler toute « menace » éventuelle. « Les habitants de Gaza sont palestiniens. Par conséquent, des entités palestiniennes seront chargées [de la gestion] à la condition qu’il n’y ait aucune action hostile ou menace contre l’Etat d’Israël », a-t-il souligné, sans donner plus de précisions." (Le Monde)



Un procédé néocolonial qui rappelle les méthodes françaises ou françafricaines dans ses soit-disant "ex-colonies" qui consistaient à installer un tyran françafricain à sa solde et de maintenir son armée pour continuer à piller les pays du pré-carré françafricain et les exploiter sans vergogne tout en maintenant un mode de dominance tant sur le plan économique (Franc CFA), militaire (présence de troupes au sol) et politique (dictateurs françafricains installés par Paris).