Le chef houthi affirme que les attaques houthis ont paralysé les ports israéliens dans les territoires occupés (Memo)

Le chef houthi affirme que les attaques houthis ont paralysé les ports israéliens dans les territoires occupés

Article originel : Houthi leader says Houthi attacks paralysed Israeli ports in occupied territories

Middle East Monitor, 8.01.24



Mohammed Ali Al-Houthi, chef du comité suprême révolutionnaire houthi du Yémen, a déclaré que les Houthis continueraient de cibler les navires en mer Rouge en raison des crimes israéliens contre le peuple de Gaza. Dans une interview accordée vendredi à la BBC, il a déclaré que les attaques houthis avaient paralysé le transport maritime israélien. Interrogé sur la question de savoir si les Houthis craignaient qu’Israël riposte au-delà de ses frontières, il a accusé les médias d’alarmer Israël et de faire croire qu’il s’agit d’une « armée invincible ». Les Houthis au Yémen ont forcé au moins 12 compagnies maritimes à suspendre leurs opérations en mer Rouge. Les attaques des Houthis ont détourné une partie importante du commerce mondial en forçant les compagnies de fret à naviguer autour de l’Afrique, Les Houthis ont averti qu’ils bloqueront le passage des navires affrétés par Israël de toute nationalité, à moins que Gaza n’obtienne la nourriture et les médicaments dont elle a besoin, en signe de soutien et de solidarité avec la Palestine.