Le citoyen étatsunien Gonzalo Lira meurt de négligence dans une prison ukrainienne (The GrayZone)

Le citoyen étatsunien Gonzalo Lira meurt de négligence dans une prison ukrainienne Article originel : American citizen Gonzalo Lira dies from neglect in Ukrainian prison Par Alexander Rubinstein The GrayZone, 12.01.24

Gonzalo Lira, un éminent commentateur de la guerre Russie-Ukraine emprisonné en Ukraine pour avoir critiqué le gouvernement du pays, est décédé après des semaines de négligence médicale par les autorités ukrainiennes.

Le commentateur de guerre étatsuno-chilien Gonzalo Lira est décédé peu avant midi le 11 janvier 2024 dans un hôpital de Kharkiv, où il avait été emprisonné pendant huit mois depuis qu’il avait été accusé de justifier les efforts de guerre russes en Ukraine.

Lira s’est fait connaître en 2022 lorsqu’il est devenu une voix critique dans une Ukraine de plus en plus dictatoriale. Son arrestation en mai 2023 pour « production et diffusion de matériel justifiant l’agression armée de la Russie contre l’Ukraine » a contribué à galvaniser l’opposition nationale au financement étatsunien de la guerre et a conduit à des appels à sa libération par le baron de la technologie Elon Musk et le commentateur politique étatsunien Tucker Carlson.

Une note écrite par Lira et fournie par son père à The Grayzone indique que sa mort est survenue après une bataille de près de trois mois contre la pneumonie, une condition qui a apparemment été ignorée par ses geôliers ukrainiens jusqu’à quelques semaines avant sa mort. La mort de Lira a été révélée par son père, Gonzalo Lira, Sr., qui avait passé des semaines à plaider auprès de l’ambassade étatsunienne pour intervenir dans l’urgence médicale de son fils...

Lire la suite