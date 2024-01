Le couple Oudéa-Castéra, parangon des élites françaises

Mediapart, 15.01.24

La ministre de l’éducation nationale et son mari, ancienne figure tutélaire de la Société générale et actuel patron de Sanofi, incarnent la jonction des intérêts économiques et politiques des classes dominantes françaises. Leur choix de l’enseignement catholique le plus dur en est une des facettes...

