Le gouvernement britannique a comploté secrètement pour discréditer John Pilger selon des documents déclassifiés (Declassified UK)

Le gouvernement britannique a comploté secrètement pour discréditer John Pilger

Le légendaire correspondant étranger décédé à l’âge de 84 ans a été surveillé et ciblé par une unité secrète de propagande britannique, selon des fichiers déclassifiés.

Des dossiers récemment déclassifiés montrent comment le gouvernement britannique a secrètement surveillé le journaliste australien John Pilger et cherché à le discréditer en encourageant les contacts des médias à l’attaquer dans la presse.

Pilger, décédé à Londres le 30 décembre à l’âge de 84 ans, était surtout connu pour ses nombreux documentaires exposant les politiques du gouvernement étatsunien, britannique et australien.

Son film, Stealing a Nation, montre comment la Grande-Bretagne a expulsé la population autochtone des îles Chagos pour faire place à une base militaire étatsunienne, tandis que Death of a Nation a révélé comment le génocide au Timor oriental « s’est produit avec la connivence de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l’Australie ».





Dossier secret

En 1975, l’unité secrète de propagande de la guerre froide du ministère des Affaires étrangères, le Département de recherche sur l’information (IRD), a ouvert un dossier sur Pilger.

Cette année-là, Mme J. O’Connor Howe, responsable de l’IRD, s’est plainte que l’émission télévisée de Pilger diffusée au Royaume-Uni, « A Nod and a Wink », avait « accordé un traitement tout à fait favorable aux piquets de grève de Shrewsbury », lorsque plusieurs syndicalistes ont été condamnés et emprisonnés à tort.

Howe a ajouté : «Il faut espérer que John Pilger et ses semblables ne deviennent pas influents dans leur couverture des affaires courantes.» Un autre fonctionnaire a répondu que « les hochements de tête et les clins d’œil de Pilger doivent être surveillés plus attentivement »....

