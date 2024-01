Le plan Blair pour Gaza vise à "compléter la déclaration Balfour", prévient la présidence palestinienne (Al Mayadeen)

Le plan Blair pour Gaza vise à "compléter la déclaration Balfour", prévient la présidence

Article originel : Blair Gaza plan is to 'complete Balfour Declaration', presidency warns

Al Mayadeen, 01.01.24

La présidence palestinienne rejette fermement le complot israélien visant à déplacer de force des Palestiniens dans le cadre d'un plan exécuté par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.





La présidence palestinienne a mis en garde contre les tentatives visant à "compléter la déclaration Balfour" après les informations selon lesquelles l'entité d'occupation israélienne a délégué l'ancien premier ministre britannique Tony Blair pour convaincre les pays arabes d'accueillir les Palestiniens déplacés de force de Gaza.

Ces informations font suite à la récente visite de Tony Blair en Palestine occupée la semaine dernière, au cours de laquelle il aurait participé à des réunions non divulguées avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre du cabinet de guerre Benny Gantz.

Les discussions ont porté sur la possibilité de nommer l'ancien Premier ministre britannique "médiateur" entre "Tel Aviv" et certains gouvernements arabes afin de les persuader d'"accueillir les réfugiés de Gaza" dans le cadre des plans d'après-guerre élaborés par l'entité occupante.



Dans une déclaration, la présidence a exprimé son profond rejet de cette mesure, annonçant que M. Blair est considéré comme "une personne indésirable dans les territoires palestiniens".

« Nous exigerons que le gouvernement britannique ne permette pas cette ingérence dans le sort et l’avenir du peuple palestinien, et nous exigerons également que le secrétaire. . .Général des Nations Unies, faites ce qui est possible pour ne pas permettre de telles actions qui violent le droit international et la légitimité internationale, qui est considéré comme une ingérence et un effort qui ne sert que les intérêts d’Israël et nuit au peuple palestinien et à ses droits en les poussant à abandonner leurs terres », peut-on lire dans le communiqué.

« Il semble que Tony Blair achève la Déclaration Balfour publiée par le gouvernement britannique avec la participation américaine, qui a conduit à la catastrophe du peuple palestinien et a déclenché des dizaines de guerres dans la région », a-t-il ajouté.



Intensifier le génocide des Palestiniens

De son côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé Blair à ne pas prendre part au complot "israélien".