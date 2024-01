Le président des États-Unis se livre à l'assassinat thérapeutique d'enfants yéménites

Moon of Alabama, 19.01.24

Le président des États-Unis approuve l'assassinat thérapeutique de Yéménites, y compris de leurs enfants.

Remarks by President Biden Before Marine One Departure ("Remarques du Président Biden avant le départ de Marine One") - Maison Blanche, 18 janvier 2024

Q : Les frappes aériennes au Yémen sont-elles efficaces ?

LE PRÉSIDENT : Eh bien, quand vous dites " efficaces ", est-ce qu'elles arrêtent les Houthis ? Non. Vont-elles se poursuivre ? Oui.

Mais pourquoi ? Quelle est la stratégie ?