Le Qatar reporte ses livraisons de GNL à l'Europe en raison de la montée des tensions en mer Rouge

Article originel : Qatar postpones LNG deliveries to Europe as tensions rise in Red Sea

Al Mayadeen, 24.01.24



Le Qatar reporte ses livraisons de gaz à l'Europe en raison des répercussions des opérations menées par les forces armées yéménites contre Israël en mer Rouge...

Lire la suite