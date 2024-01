Le Sénat U.S élimine une mesure pronée par Bernie Sanders visant à examiner le bilan israélien en matière de droits humains comme condition de l’aide (The Intercept)

Le Sénat élimine une mesure visant à examiner le bilan israélien en matière de droits humains comme condition de l’aide

Article originel : Senate Kills Measure to Scrutinize Israeli Human Rights Record as Condition for Aid

Par Prem Thakker

The Intercept, 16.01.24



Le sénateur Bernie Sanders a forcé le vote sur la résolution, ce qui aurait permis au Congrès de geler l’aide étatsunienne à Israël.



Mardi, le Sénat a rejeté une résolution qui aurait préparé le terrain pour que le Congrès impose des conditions à l’aide militaire des États-Unis à Israël, annulant ce qui a été jusqu’à présent l’effort le plus sérieux au Capitole pour demander des comptes à l’allié américain pour son attaque brutale contre Gaza.

Présentée par le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., en décembre, la résolution aurait exigé que le département d’État soumette au Congrès un rapport sur les allégations de violations des droits de la personne commises par Israël, et sur le rôle et la réaction des États-Unis à ces actes. Si le projet de loi avait été adopté et que le département d’État n’avait pas présenté le rapport dans les 30 jours, l’aide étatunienne à Israël aurait été gelée. Toutefois, si le département d’État avait soumis un rapport au Congrès, l’aide étatsunienne à Israël aurait pu faire l’objet d’un vote, ce qui aurait donné au Congrès la possibilité de conditionner, de restreindre ou de mettre fin à l’aide à la sécurité à Israël (ou de ne rien faire du tout). De tels votes n’auraient exigé qu’une majorité simple pour être adoptés.

Lors d’un vote mardi soir, le Sénat a voté à 72 voix contre 11 pour déposer la résolution, ce qui l’a anéantie.

« Il est franchement historique que ce vote ait eu lieu », a déclaré Andrew O’Neill, directeur législatif du groupe de défense politique Indivisible. « Le nombre de sénateurs qui seraient prêts à voter comme celui-ci il y a encore quelques semaines, à première vue, aurait été nul. »



Israël reçoit des milliards de dollars par année en aide étatsunienne, ce qui en fait le plus important bénéficiaire de l’aide étatsunienne à la sécurité dans le monde. À la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, le président Joe Biden a demandé au Congrès d’approuver une aide supplémentaire de 14 milliards de dollars au pays, dont la guerre de représailles contre Gaza a tué plus de 24000 Palestiniens.

La résolution de Sanders était fondée sur la Foreign Assistance Act, qui interdit au gouvernement étatsunien de fournir une aide à la sécurité à tout gouvernement « qui se livre à une tendance constante de violations flagrantes des droits de la personne reconnus à l’échelle internationale ». La section 502B (c) de la loi autorise le Congrès à demander des informations sur les pratiques des droits de l’homme d’un pays, dont Sanders a profité pour forcer ce vote.

« Les sénateurs qui ont appuyé cette résolution l’ont fait malgré d’énormes pressions politiques », a déclaré M. O’Neill, soulignant que, depuis des décennies, il y a un statu quo bipartite qui consiste à ne pas examiner l’aide à Israël. « Le procédé 502B n’avait jamais été utilisé auparavant, et cet outil est maintenant sur la table. Ce sont des votes solitaires, mais des votes qui peuvent être le début de quelque chose de plus grand. »...



