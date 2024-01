Le Washington Post efface, à sa demande, l'affirmation farfelue d'un ministre israélien d'ordre de viols du Hamas le 7 octobre (The GrayZone)

Le Washington Post efface, à sa demande, l'affirmation farfelue d'un ministre israélien de viols le 7 octobre

Article originel : Washington Post Erases Israeli Minister’s Farfetched October 7 Rape Claim at His Request

Par Wyatt Reed

The GrayZone, 03.01.24

Une note expliquant la rétractation de l’allégation selon laquelle les militants du Hamas avaient des ordres spécifiques quant à « quel commandant devrait violer quels soldats » indique que la publication s’est censurée à la demande du gouvernement israélien.

Le Washington Post a discrètement retiré une affirmation farfelue du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant selon laquelle les plans de bataille du Hamas comprenaient des instructions spécifiques sur quels soldat.e.s israélien.ne.s devraient être violé.e.s lors de leur incursion du 7 octobre. Dans l’article original, qui a été publié le 12 novembre et présenté comme une « exclusivité » du Washington Post, M. Gallant aurait déclaré ce qui suit : « Nous savons d’après les interrogatoires que le Hamas est arrivé avec des plans détaillés de leur attaque, y compris quel commandant devrait violer quel.le.s soldat.e.s dans différents endroits. »

Un jour plus tard, l’allégation a disparu de l’article, qui avait été modifié pour inclure la « correction » suivante : « Une version précédente de cet article comprenait une citation du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui n’était pas autorisée à être publiée. La citation a été retirée. »

L'acte d'autocensure a apparemment été repéré pour la première fois par un utilisateur des médias sociaux qui a suggéré que l'incident embarrassant était le résultat de ce qu'il décrit comme "la méthode israélienne" de propagande : "Mentir en privé à un journaliste pour influencer sa couverture, puis se précipiter pour rectifier les faits lorsque le journaliste imprime accidentellement les mensonges que vous lui avez racontés en confidence".

Jusqu'à présent, aucune victime supposée de ce qu'un titre de l'Associated Press a qualifié de "crimes sexuels généralisés commis par le Hamas" le 7 octobre ne s'est manifestée pour témoigner publiquement de ces allégations. Mais cela n'a pas empêché les hauts responsables de l'administration étatsunienne d'accepter les affirmations israéliennes pour argent comptant.

Le président étatsunien Joseph Biden a condamné comme "effroyable" ce qu'il a décrit comme "des rapports de femmes violées - à plusieurs reprises - et dont le corps a été mutilé alors qu'elles étaient encore en vie - des cadavres de femmes profanés, des terroristes du Hamas infligeant autant de douleur et de souffrance que possible à des femmes et des jeunes filles avant de les assassiner".

Mais comme l'a révélé The Grayzone, bon nombre des allégations de violences sexuelles les plus incendiaires semblent avoir été fabriquées par des soldats israéliens ou des membres d'"organisations de secours" ultra-orthodoxes qui ont immédiatement exploité leur nouvelle notoriété pour récolter des millions de dollars.

En outre, de nombreux résidents des kibboutz de première ligne et des participants au festival de musique Nova ont été tués par les forces israéliennes.

Aujourd'hui, dans ce que les médias israéliens décrivent comme "la plus grande plainte jamais déposée en Israël contre un organisme public pour négligence", un cabinet représentant 42 survivants demande près de 55 millions de dollars de dommages et intérêts à l'armée, aux services de renseignement et à la police israéliens pour ne pas avoir empêché l'attaque du 7 octobre et pour avoir négligé d'informer les organisateurs de l'événement des affrontements. "Tout ce que les défendeurs avaient à faire était d'appeler les organisateurs responsables [de la fête] à disperser le festival à la lumière des avertissements reçus", affirme la plainte. La plainte conclut : "Il est incompréhensible que les défendeurs n'aient pas ordonné la dispersion immédiate du festival.