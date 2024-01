Les actions de résistance yéménites déclenchent une hausse de 173% du prix au comptant du transport par conteneurs selon Bloomberg

Les actions de résistance yéménites déclenchent une hausse de 173% du prix au comptant du transport par conteneurs

Article originel : Yemeni resistance actions unleashes 173% surge in container spot rates

Al Mayadeen, 4.01.24





Un récent rapport de Bloomberg révèle une augmentation stupéfiante de 173% du prix au comptant du transport par conteneurs, due aux perturbations causées par la résistance yéménite en mer Rouge. Les données de Freightos.com indiquent que le tarif au comptant pour l’expédition d’un conteneur de 40 pieds de l’Asie vers l’Europe du Nord a dépassé 4000 $ à la mi-décembre, ce qui suscite des préoccupations dans l’ensemble de l’industrie.



Freightos a rapporté mercredi que les coûts d’expédition de l’Asie vers la Méditerranée ont grimpé à 5175 $, les transporteurs suggérant des prix dépassant 6000 $ pour cette route à partir de la mi-janvier. Simultanément, les tarifs de l’Asie à la côte Est de l’Amérique du Nord ont connu une hausse de 55 %, atteignant 3900 $ pour un conteneur de 40 pieds.





Judah Levine, responsable de la recherche chez Freightos, souligne que les services de l’Asie vers l’Europe du Nord et la Méditerranée dépassent désormais le double de leurs niveaux de janvier 2019. Malgré cette hausse, les taux demeurent inférieurs aux sommets de la pandémie.



Les perturbations en mer Rouge ont entraîné un ralentissement du trafic du canal de Suez, car les navires liés par Israël optent pour des routes alternatives pour éviter d’éventuels conflits avec la résistance yéménite. Les compagnies maritimes répondent à une capacité accrue en mettant en œuvre des hausses de prix et des suppléments pour des délais de livraison prolongés.



Les tensions accrues à la suite d’une attaque terroriste en Iran, qui a fait plus de 100 morts, aggravent les difficultés. Ces facteurs, combinés à une demande accrue en préparation des vacances du Nouvel An lunaire en Chine, pourraient augmenter le risque de congestion, prévient Levine.