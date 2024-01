Les autorités israéliennes envisagent d'envoyer des habitants de Gaza au Congo mais aussi en Arabie saoudite après la guerre [Vidéo]

Israël s’engage dans des pourparlers pour la "migration volontaire" des Gazaouites au Congo dans un contexte de crise humanitaire.

Article originel : Israel Engages in Talks for "Voluntary Migration" of Gazans to Congo Amid Humanitarian Crisis

Par Isaac Jones

Trendy DIgests, 4.01.24





Israël serait en train de discuter avec la République démocratique du Congo et d'autres pays pour faciliter la "migration volontaire" des Palestiniens de la bande de Gaza ravagée par le conflit, dans le cadre d'un plan controversé qui fait son chemin parmi les responsables du gouvernement israélien.

No resettlement talks with Congo for Gazans, hundreds of thousands forced to fled Gaza | WION/ Pas de négociations avec le Congo pour la réinstallation des habitants de Gaza, des centaines de milliers d'entre eux sont contraints de fuir Gaza | WION Israël discute avec le Congo et d'autres pays d'un plan de "migration volontaire" pour Gaza. Un haut fonctionnaire déclare que Jérusalem travaille sur la réinstallation des Palestiniens de la bande après la guerre ; Certains ministres vantent l'Arabie saoudite comme destination pour les habitants de Gaza à la recherche d'un emploi dans le secteur de la construction.

La coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu mènerait des négociations secrètes avec le Congo et potentiellement d'autres pays pour accepter des milliers d'immigrants de Gaza. "Le Congo sera prêt à accueillir des migrants et nous sommes en pourparlers avec d'autres pays", a révélé une source haut placée au sein du cabinet de sécurité. Cette initiative intervient dans un contexte de conflit intense, la bande de Gaza étant confrontée à une grave crise humanitaire à la suite d'une flambée de violence qui a entraîné une augmentation du nombre de victimes et d'enlèvements....



