Les frappes US au Yemen menacent la réélection de Biden et sèment le désordre au sein du parti démocrate selon Newsweek

Les frappes au Yémen sont un autre clou dans le cercueil de Joe Biden pour les électeurs musulmans

Article originel : Yemen Strikes Are Another Nail in Joe Biden's Coffin for Muslim Voters

Newsweek, 14.01.24

Les frappes aériennes lancées au Yémen sur ordre du président Joe Biden semblent être un autre clou dans son cercueil pour les électeurs arabes et musulmans, suggèrent les interviews de Newsweek avec des militants et des membres de la communauté.

Biden a ordonné plusieurs frappes aériennes contre les rebelles houthis au Yémen après ce qu’il a décrit comme une "vaste campagne diplomatique" pour arrêter les attaques contre les navires de navigation traversant la mer Rouge. L’armée étatsunienne a effectué la première série de frappes jeudi avec le Royaume-Uni...

