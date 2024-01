Les Jt de 13h et 20h de France 2 et de Tf1 font l'impasse sur le premier jour d'audience des accusations de génocide contre Israël à la CIJ

Sans surprise, ce soir ni les Jts de 13h ou de 20h des Jt de France 2 et les Jts de 13h ou de 20h Tf1 n'ont évoqué la première journée d'audience, à la Cour Internationale de Justice de La Haye, des accusations de crimes de génocide portées contre Israël par l'Afrique du sud. La première journée était marquée par l'intervention de l'Afrique du sud à l'encontre d'Israël pour son action à Gaza. La journée de demain sera marquée par la défense d'Israël devant la CIJ.



Hier, avant le début de l'audience, Netanyahu a dû contredire ses ministres d'extrême droite en déclarant qu'Israël n'envisageait le déplacement des Gazaouis.

Netanyahu: Let me be clear — Israel has no intention of displacing Gaza’s population ("Netanyahu : Soyons clairs - Israël n’a pas l’intention de déplacer la population de Gaza") - Times of Israel

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi soir qu’Israël « n’a pas l’intention d’occuper définitivement Gaza ou de déplacer sa population civile », repoussant les appels des ministres de droite à reconstruire les colonies israéliennes dans le territoire et à encourager l’émigration palestinienne.

La vidéo en anglais du premier ministre postée sur les réseaux sociaux a été diffusée à la veille de l’audience de la Cour internationale de justice à La Haye sur une affaire très lourde accusant Israël de génocide à Gaza.

« Je tiens à dire clairement quelques points », a déclaré Netanyahu. « Israël n’a pas l’intention d’occuper de façon permanente Gaza ou de déplacer sa population civile. Israël combat les terroristes du Hamas, pas la population palestinienne, et nous le faisons dans le plein respect du droit international.

« Notre objectif est de débarrasser Gaza des terroristes du Hamas et de libérer nos otages. Une fois cela réalisé, Gaza peut être démilitarisée et déradicalisée, créant ainsi une possibilité pour un avenir meilleur pour Israël et les Palestiniens. »