UNRWA. Les renseignements israéliens ont incité les Etats-Unis à réduire rapidement le financement de l'aide à Gaza sans que les USA aient pu vérifier de manière indépendante les allégations d'Israël (Washington Post)

Les renseignements israéliens ont incité les États-Unis à réduire rapidement le financement de l'aide à Gaza

Article originel : Israeli intelligence prompted U.S. to quickly cut Gaza aid funding

Par Shane Harris, John Hudso, Karen DeYoung et Souad Mekhennet

The Washington Post, 31.01.24



Note de SLT : Le chapô est de la rédaction. Certains passages ont été mis en gras par nos soins dans le corps du texte.



L'agence humanitaire des Nations unies à Gaza doit mener une "enquête crédible" sur les travailleurs soupçonnés d'avoir participé aux attaques du 7 octobre, sous peine de perdre un soutien financier essentiel à sa mission, a déclaré un haut fonctionnaire étatsunien.

Au début de la semaine dernière, le ministère israélien des affaires étrangères a convoqué un haut fonctionnaire des Nations unies à son bureau de Jérusalem et lui a présenté une allégation surprenante : Douze employés de son agence avaient pris part aux attaques du 7 octobre contre Israël, transportant des armes, attaquant des villages israéliens et participant à l'enlèvement d'un soldat et d'un civil.

Les autorités israéliennes se plaignent depuis longtemps que l'Office de secours et de travaux des Nations unies, qui gère les programmes d'aide aux Palestiniens dans la bande de Gaza, est étroitement lié au Hamas. Mais les accusations selon lesquelles les travailleurs humanitaires étaient membres de l'organisation - dont les combattants ont tué 1 200 personnes et en ont capturé plus de 250 lors du raid en Israël - menaçaient l'existence de la principale voie d'acheminement de l'aide aux millions de personnes de Gaza dont la vie a été bouleversée après près de quatre mois de guerre..



Les responsables israéliens n'ont pas fourni au chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, de documents à emporter, mais les preuves qu'ils ont présentées étaient suffisamment convaincantes pour persuader M. Lazzarini de renvoyer neuf des participants présumés, dont certains travaillaient comme enseignants dans des écoles gérées par l'agence d'aide, selon des personnes au fait de l'affaire qui, comme d'autres, ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour décrire des conversations privées et des négociations diplomatiques délicates. Certains des 12 membres et conspirateurs présumés du Hamas auraient été tués par la suite.

Les États-Unis n'ont pas vérifié de manière indépendante les allégations d'Israël, qui sont basées sur des communications interceptées, des données de localisation téléphonique, des interrogatoires de combattants du Hamas et des documents que l'armée israélienne a récupérés à Gaza, ont indiqué des responsables. Le Washington Post a examiné un document contenant les noms, les fonctions au sein de l'ONU et le rôle présumé du Hamas de ces 12 personnes, qui a été communiqué aux États-Unis et à d'autres gouvernements, mais il n'a pas été en mesure de corroborer ces informations. Les preuves qu'Israël a présentées en privé ont persuadé les États-Unis et huit autres pays donateurs de suspendre le financement de l'UNRWA, une décision qui, selon d'autres groupes d'aide, met en péril la sécurité et le bien-être des civils de Gaza qui dépendent de l'aide et de l'assistance de l'ONU. Le secrétaire d'État étatsunien Antony Blinken a qualifié les informations israéliennes de "très crédibles". Selon des responsables étatsuniens, principal bailleur de fonds de l'UNRWA, la question de savoir si le robinet du financement sera remis en marche dépend de la crédibilité de l'enquête menée par les Nations unies.. Lire la suite