En validant (même par l'abstention) le vote du conseil de sécurité condamnant les attaques Houthis en mer Rouge, la Russie et la Chine savaient que cela risquait d'être utilisé comme un blanc seing pour les Occidentaux pour bombarder le Yemen. En effet, les Etats-Unis ont frappé Sanaa et Hodeida sur des cibles militaires. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont mené leur opération "gardien de la prospérité". La question est de savoir si les Russes et la Chine vont reproduire leur validation d'une attaque massive contre le Yemen comme ils l'avaient fait lorsque l'OTAN avec la Françafrique avaient attaqué la Libye de Kadhafi. Après Medvedev, c'est au tour de Poutine d'accepter une nouvelle attaque impérialiste contre un pays du sud global (qui avait déjà souffert d'un génocide par les mêmes protagonistes se cachant derrière les Séoudiens) ?

La politique russe sous Medvedev de non soutien au conseil de sécurité de l'ONU de la Libye de Kadhafi face aux Right2Protect de l'OTAN a permis à présent aux Russes d'être actuellement en position de force en Libye. Un néo-impérialisme des BRICS en alliance avec les Great-Reseters ?