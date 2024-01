Lloyd Austin à Netanyahu : Le Hamas "est pire que l'Etat islamique" (Vidéo)

Lors de sa visite à Tel Aviv, il y a plus de 3 mois, le 13.10.23 soit près d'une semaine après l'attaque du Hamas le 7.10.23, le secrétaire US de la défense, Lloyd Austin, déclarait à Netanyahu : "J'en sais beaucoup sur l'Etat islamique et c'est pire que ce que j'ai vu avec l'EI". Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, est arrivé dans la ville israélienne de Tel-Aviv pour rencontrer des hauts responsables du gouvernement. Lloyd Austin a rencontré le Premier ministre israélien Netanyahou et a déclaré : "J'en sais beaucoup sur l'Etatislamique, et c'est pire que ce que j'ai vu avec EI". Lloyd Austin est le deuxième haut fonctionnaire étatsunien à se rendre en Israël en deux jours.

