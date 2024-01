McDonald’s et Starbucks coulent alors que la campagne de boycott anti-israélienne progresse (Defend Democracy)

McDonald’s et Starbucks coulent alors que la campagne de boycott anti-israélienne progresse

Article originel : McDonald’s and Starbucks sink as anti-Israel boycott campaign makes headway

Defend Democracy.org, 15.01.24

Dépourvu de l’agitation qui est sa marque de fabrique, on voit un travailleur solitaire nettoyer les tables de la franchise McDonald, autrefois dynamique en Égypte et aujourd’hui sujette à la campagne de boycott réussie contre les chaînes alimentaires populaires ayant des liens avec le régime israélien et ses soutiens occidentaux.

Le bourdonnement des conversations, les rires et le grésillement des hamburgers grillés ont disparu, remplacés par un silence étrange après que la franchise McDonald dans les territoires palestiniens occupés a annoncé en octobre qu’elle fournissait des milliers de repas gratuits et des réductions à l’armée israélienne.

L’annonce a déclenché une réaction immédiate, en particulier dans les pays musulmans favorables à la cause palestinienne et a également suscité des appels au boycott des consommateurs contre l’entité d’apartheid.

Il est pertinent de noter qu’environ 4 % des 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza, soit plus de 90 000 personnes, ont été déclarés morts, blessés ou portés disparus après près de 100 jours d’agression israélienne incontrôlée.

L’acte de la succursale McDonald a également conduit ses franchises en Arabie saoudite, à Oman, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Jordanie et en Turquie à publier des déclarations et à prendre leurs distances avec cette décision.

Ils ont collectivement promis plus de 3 millions de dollars pour soutenir les Palestiniens bombardés à Gaza....

