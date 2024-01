Quand la satire vous devance de 18 mois : "On ne peut être à la fois pro-insurrection et pro-étatsunien", déclare le président d'une nation fondée par une insurrection.

Quand la satire vous devance de 18 mois ... Article originel : When Satire Beats You By 18 Month ... Moon of Alabama, 7.01.24

"On ne peut être à la fois pro-insurrection et pro-étatsunien", déclare le président d'une nation fondée par une insurrection.

Article originel : 'You Can’t Be Pro-Insurrection And Pro-American,' Says President Of Nation Founded By An Insurrection

Babylon Bee, 27.07.2022