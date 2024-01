Où est passé le chef du Pentagone, Lloyd Austin ? A-t-il été blessé en Ukraine ? (Vidéo)

Selon USA Today, il s'agit d'une fake news. L'affirmation selon laquelle le secrétaire à la défense Lloyd Austin aurait été tué en Ukraine le 3 janvier est simplement fausse.

"Un article publié le 7 janvier par Real Raw News affirme qu'une attaque russe en Ukraine a tué un haut fonctionnaire étatsunien."Le secrétaire à la défense Lloyd Austin aurait été tué à Kiev le 3 janvier lorsque des missiles de croisière russes ont pilonné un bunker de commandement où Austin et le lieutenant général Valerii Zaluzhnyi, commandant en chef de l'armée ukrainienne, se rencontraient secrètement", peut-on lire dans l'article.,, Austin est vivant. Son hospitalisation depuis le 1er janvier dans le Maryland pour des complications consécutives à une opération du cancer de la prostate est une nouvelle internationale corroborée par les responsables de l'hôpital, le ministère de la Défense et la Maison-Blanche. M. Austin a repris ses fonctions de secrétaire à la défense le 5 janvier et a fait une déclaration le 6 janvier. Le rapport provient d'une publication qui publie régulièrement des histoires fabriquées. M. Austin a voyagé et travaillé avant de subir une intervention médicale et d'être hospitalisé. Le 22 décembre 2023, Austin a été opéré d'un cancer de la prostate au Centre médical militaire national Walter Reed dans le Maryland, selon un communiqué des responsables de l'hôpital et du ministère de la Défense. Le 1er janvier, Austin a souffert de graves complications et est resté à l'hôpital depuis. La maladie de M. Austin a fait les gros titres, en grande partie parce que le président Joe Biden et d'autres hauts responsables n'ont pas été informés de son hospitalisation avant plusieurs jours, ce qui va à l'encontre du protocole habituel.,,"

