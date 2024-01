Pour la sécurité des Juifs et des Palestiniens, il faut cesser d'instrumentaliser l'antisémitisme (The Harvard Crimson)

Pour la sécurité des Juifs et des Palestiniens, il faut cesser d'instrumentaliser l'antisémitisme

Article originel : For the Safety of Jews and Palestinians, Stop Weaponizing Antisemitism

Par Bernie Steinberg*

The Harvard Crimson, 31.12.23

Harvard Hillel est le centre juif de l'université. Bernie Steinberg en a été le directeur exécutif de 1993 à 2010. Par Sami E. Turner

Cette tribune fait partie d'un dossier spécial intitulé "L'antisémitisme à Harvard, selon sept organisations juives affiliées". L'intégralité du dossier est disponible ici.

Pendant dix-huit ans, j'ai eu l'immense privilège de travailler en tant que directeur exécutif de Harvard Hillel. En tant que leader des communautés juives sur le campus, en Nouvelle-Angleterre et dans tout le pays, j'ai aidé à cultiver une nouvelle génération de leaders et de citoyens juifs. J'ai traversé des moments de tension et de guerre : les tumultueuses années 1990, alors que les accords d'Oslo commençaient à s'effondrer ; la deuxième Intifada ; le 11 septembre et ses retombées ; la guerre d'Irak ; la deuxième guerre du Liban et la guerre d'Israël contre Gaza à la fin de 2008. Au cours de ma longue carrière d'éducateur et de dirigeant juif - dont treize années passées à Jérusalem - j'ai vu et vécu les luttes de ma communauté. Aujourd'hui, en tant que dirigeant plus âgé, avec le bénéfice du recul, je me sens obligé de parler de ce que je considère comme une tendance inquiétante qui s'empare de notre campus, et de beaucoup d'autres : L'instrumentalisation cynique de l'antisémitisme par des forces puissantes qui cherchent à intimider et finalement à faire taire les critiques légitimes d'Israël et de la politique étatsunienne à l'égard d'Israël.

Dans la plupart des cas, il s'agit d'intimider les organisateurs pro-palestiniens. Dans d'autres cas, ces campagnes persécutent toute personne qui ne fait pas preuve de la déférence nécessaire à l'égard des tyrans.



La récente tentative de dénigrement de notre nouvelle présidente d'université, Claudine Gay, en est un bon exemple. J'applaudis la décision de la Corporation de Harvard de soutenir la Dre Gay face aux accusations ridicules selon lesquelles elle soutiendrait le génocide des Juifs, et j'espère que Harvard continuera à adopter une position claire et ferme contre toute nouvelle tentative de ces puissantes parties de s'immiscer dans les affaires de l'université, en particulier en ce qui concerne les décisions relatives au personnel.



Le renversement du président de l'université de Pennsylvanie est un exemple qui donne à réfléchir sur ce qui peut arriver lorsque nous donnons à ces forces sans scrupules le pouvoir de dicter notre conduite en tant que dirigeants d'université. Les enjeux sont plus importants que jamais. Notre vigilance doit être à la hauteur.

En tant que responsable de la communauté juive, je suis particulièrement alarmé par la tactique maccarthyste actuelle qui consiste à fabriquer une peur de l'antisémitisme, ce qui, en fait, transforme la question très réelle de la sécurité des Juifs en un pion dans un jeu politique cynique visant à couvrir les politiques profondément impopulaires d'Israël à l'égard de la Palestine. (Un récent sondage a révélé que 66 % de tous les électeurs étatsuniens et 80 % des électeurs démocrates souhaitent la fin de la guerre actuelle d'Israël, par exemple). Ce qui rend cette tendance particulièrement inquiétante, c'est le différentiel de pouvoir : Les donateurs milliardaires et les personnes ayant des relations politiques, les non-Juifs et les Juifs d'un côté, ciblant de manière disproportionnée les populations vulnérables de l'autre, notamment les étudiants, les professeurs non titularisés, les personnes de couleur, les Musulmans et, en particulier, les militants palestiniens. Permettez-moi de m'adresser directement aux étudiants juifs de Harvard. Je sais qu'il est aliénant et blessant pour beaucoup d'entre vous que les organisations juives du campus, comme Hillel et Chabad, adoptent des positions qui excluent vos voix. À ces étudiants, je dis : "La tradition juive est bien plus profonde que n'importe quelle organisation". Personne n'a le monopole du judaïsme.

Continuez à apprendre la Torah, l'histoire juive et nos traditions éthiques. Continuez à puiser dans ces sources - vos sources - pour vous trouver, pour construire la communauté, pour construire votre propre pouvoir, et même pour construire vos propres organisations juives. Soyez audacieusement critiques à l'égard d'Israël - non pas en dépit du fait que vous êtes juifs, mais parce que vous l'êtes. Il n'y a pas de tradition plus centrale dans le judaïsme que l'expression prophétique de la vérité, pas d'impératif juif plus urgent que la critique courageuse des dirigeants corrompus, à commencer par les nôtres. Ayant passé plus de quarante ans à diriger des programmes dans lesquels des Juifs, souvent des jeunes, étaient sous ma responsabilité, la sécurité des Juifs a toujours été ma plus grande priorité - et, franchement, la chose qui m'empêche de dormir la nuit. J'ai moi-même été victime d'antisémitisme, y compris, plus d'une fois, d'attaques violentes graves.

Je sais à quoi ressemble l'antisémitisme et je ne prends pas la question de la violence contre les Juifs à la légère. J'ai suivi avec vigilance les types de discours que les partis alignés sur Israël qualifient d'"antisémites", et ils ne passent tout simplement pas le test du flair. Permettez-moi de m'exprimer clairement : Il n'est pas antisémite de réclamer la justice pour tous les Palestiniens vivant sur leurs terres ancestrales. Les militants qui emploient ce langage et la politique de libération sont des personnes sincères ; leur cause est un mouvement légitime et important qui s'oppose au traitement brutal des Palestiniens depuis 75 ans. On peut ne pas être d'accord avec n'importe quelle partie de ce que disent ces militants, mais ils doivent être autorisés à s'exprimer en toute sécurité et bénéficier du respect que leur position moralement sérieuse mérite. J'ai beaucoup appris en écoutant et en examinant attentivement les positions de ces militants.

Si la cause d'Israël est juste, qu'il s'exprime avec éloquence pour se défendre. Il est très révélateur que certains des partisans d'Israël se donnent un mal fou pour réduire l'autre partie au silence. Salir ses adversaires est rarement une tactique employée par ceux qui sont convaincus que la justice est de leur côté. Si, pour défendre sa cause, Israël doit qualifier ses détracteurs d'antisémites, il s'avoue déjà vaincu.

Soyons clairs : l'antisémitisme aux États-Unis est un phénomène réel et dangereux, qui provient surtout des politiques de suprématie blanche de l'alt-right qui sont devenues alarmantes depuis 2016. Pour lutter contre ces forces antisémites et d'autres avec clarté et détermination, nous devons mettre de côté toutes les accusations d'"antisémitisme" fabriquées et militarisées qui servent à faire taire les critiques de la politique israélienne et de ses commanditaires aux États-Unis.

En tant que dirigeant juif, je dis : Assez !

* Bernie Steinberg a été directeur exécutif de Harvard Hillel de 1993 à 2010.