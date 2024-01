Rapport de situation sur la guerre en Palestine : Audience - La concession de Netanyahu (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Palestine : Audience - La concession de Netanyahu

Article originel : Palestine SitRep: Court Hearing - Netanyahu's Concession

Moon of Alabama, 11.01.24



Aujourd’hui, l’Afrique du Sud a plaidé devant la Cour internationale de justice pour accepter sa DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE contre Israël.

Elle demande une injonction préliminaire qui consisterait en grande partie en une lettre officielle de cessation et d’abstention de la part de la cour envers Israël.

Israël serait ainsi formellement interdit de poursuivre sa campagne meurtrière à Gaza. Cependant, la cour ne commande aucune division, marine ou armée de l’air qui pourrait contraindre Israël à le faire.

Le groupe d’Afrique du Sud a été rejoint par un avocat pour l’Irlande.

Demain, Israël plaidera sa cause. À ma connaissance, il n’a pas publié d’argument écrit.

Je ne sais pas combien de temps il faudra au tribunal pour trancher. Mais il y a plusieurs précédents dans lesquels la cour a émis des injonctions préliminaires, même dans des cas plus faibles. Les preuves présentées par l’Afrique du Sud dans sa demande sont claires pour tout le monde. Il y a aussi les dizaines de déclarations d'officiels israéliens documentées qui démontrent une intention génocidaire.

À côté de la demande, l’Afrique du Sud a également fait valoir qu’Israël, en tant que puissance occupante reconnue de Gaza et de la Cisjordanie, ne peut revendiquer un droit à l’autodéfense. Une puissance occupante a le devoir de prendre soin de la population sous son pouvoir. Elle peut maintenant mener une guerre contre elle.

Ce n’est qu’après avoir accepté la demande de l’Afrique du Sud que le tribunal entamera une procédure formelle pour déterminer si Israël est coupable du crime de génocide. De telles procédures peuvent prendre des années. C’est pourquoi le pouvoir d’une injonction préliminaire est nécessaire pour arrêter les crimes.



Dans d’autres nouvelles, la procédure de génocide et/ou l’administration Biden semblent avoir finalement pressé Netanyahou de faire une concession :



Netanyahu: Let me be clear — Israel has no intention of displacing Gaza’s population ("Netanyahu : Soyons clairs - Israël n’a pas l’intention de déplacer la population de Gaza") - Times of Israel



Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi soir qu’Israël « n’a pas l’intention d’occuper définitivement Gaza ou de déplacer sa population civile », repoussant les appels des ministres de droite à reconstruire les colonies israéliennes dans le territoire et à encourager l’émigration palestinienne.

La vidéo en anglais du premier ministre postée sur les réseaux sociaux a été diffusée à la veille de l’audience de la Cour internationale de justice à La Haye sur une affaire très lourde accusant Israël de génocide à Gaza.

« Je tiens à dire clairement quelques points », a déclaré Netanyahu. « Israël n’a pas l’intention d’occuper de façon permanente Gaza ou de déplacer sa population civile. Israël combat les terroristes du Hamas, pas la population palestinienne, et nous le faisons dans le plein respect du droit international.

« Notre objectif est de débarrasser Gaza des terroristes du Hamas et de libérer nos otages. Une fois cela réalisé, Gaza peut être démilitarisée et déradicalisée, créant ainsi une possibilité pour un avenir meilleur pour Israël et les Palestiniens. »