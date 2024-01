Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Oeil pour oeil et dent pour dent - La Russie intensifie les frappes de missiles (MoA)

La veille du nouvel an, l’Ukraine a également tiré des missiles dans le centre de la ville de Donetzk. La Russie a lancé des dizaines de drones vers Odessa. Dans les deux villes, plusieurs personnes ont été tuées et blessées.

Le 29 décembre, la Russie a tiré des essaims de drones et de missiles contre des usines et des dépôts d’armes ukrainiens.

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Représailles proportionnées - La Russie intensifie les frappes de missiles

Le 1er janvier, le président russe Vladimir Poutine est arrivé à l'hôpital clinique militaire central qui porte le nom d'A. A. Vishnevsky. Pas comme ça, mais avec une inspection et une conversation avec des militaires blessés au cours d'une opération militaire spéciale. Une conversation franche, avec des questions qui mettent mal à l'aise.

Poutine, en réponse à une question d'un autre militaire, a également commenté l'attaque massive de l'ennemi sur Belgorod le 30 décembre. Il n'a pas retenu ses émotions et a directement qualifié l'incident d'acte terroriste.

Une attaque ciblée sur la population civile. Bien sûr, il s'agit d'une attaque terroriste. Devons-nous réagir de la sorte ? Bien sûr que oui. Nous pouvons frapper les places de Kiev et de n'importe quelle autre ville. Denis, il y a des enfants qui marchent là, des mamans avec des poussettes. Je comprends... Moi-même, je bouillonne. Je voudrais te demander quelque chose. Est-ce qu'on a besoin de faire ça ?

En réponse, le militaire explique qu'il ne parle pas de frappes sur les civils. Il estime qu'il est nécessaire de frapper les militaires et les infrastructures : "Nous avons besoin d'une frappe pour une fois pour toutes, afin qu'ils ne puissent pas revenir à la raison et nous répondre déjà".

Et c'est ce que nous faisons. Vous avez remarqué que, dès le lendemain, de telles frappes ont été effectuées. Et aujourd'hui, à mon avis, elles sont ciblées. Et demain, elles le seront.

- a promis M. Poutine.

Le président a rappelé que nous utilisons des armes de haute précision pour frapper les lieux où l'ennemi prend ses décisions, les lieux où se rassemblent le personnel militaire, les mercenaires et d'autres centres similaires.

Il s'agit avant tout d'installations militaires. Et elles sont très sensibles, ces frappes. Nous le ferons donc. Vous avez probablement remarqué que de telles frappes ont été effectuées dès le lendemain. Et aujourd'hui, à mon avis, elles sont appliquées. Et demain, nous le ferons. Vous savez quel est le but de ce qu'ils font : ils veulent : a) nous intimider et b) créer une sorte d'incertitude dans notre pays. Mais nous, de notre côté, nous allons intensifier les grèves que j'ai mentionnées. C'est certain. Aucun crime de ce type - et il s'agit bien d'un crime - contre la population civile ne restera impuni. C'est du 100%. Il n'y a aucun doute là-dessus.



Patrick Armstrong rappelle qu'il faut écouter ce que dit Poutine.

Ce matin, quatre vagues, comprenant probablement des centaines de drones et de missiles, ont frappé Kiev et d'autres villes ukrainiennes.

Il y a d'abord eu des drones-suicides à géraniums pour épuiser les défenses aériennes ukrainiennes. Puis ont suivi des frappes de missiles de croisière et de missiles balistiques (traduction automatique) :

L'attaque actuelle était apparemment complexe : les "Shahids" et les missiles de croisière des bombardiers stratégiques ont d'abord tenté de calculer les positions de la défense aérienne, puis la frappe a été suivie par des "Daggers" plus rapides et plus précis. Il est possible que, comme en mai dernier, les Russes aient à nouveau "chassé" les systèmes de défense aérienne de cette manière.

Mais, là encore, il n'existe pas de données officielles sur les objets utilisés pour les arrivées. M. Zaluzhny a déclaré que des infrastructures civiles et critiques, des installations industrielles et militaires avaient été attaquées.

Les publications militaires russes indiquent que les frappes visaient des dépôts de munitions et des drones. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de confirmation de cette information.

En même temps, à en juger par les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, les dommages causés aux entrepôts de Kiev sont importants. Selon M. Klitschko, 2 000 mètres carrés d'entrepôts ont été la proie des flammes dans la matinée.



Les débris des défenses aériennes ont tué et blessé plusieurs personnes.



Les Ukrainiens affirment avoir intercepté la plupart des armes qui arrivaient :

Carte de la bataille en Ukraine @ukraine_map - 9:56 UTC - 2 janvier 2024

Répartition complète des missiles et des drones abattus par l'Ukraine 🇺🇦 le 2 janvier

10/10 ou (100%) des missiles Kinzhal

59/70 ou (84.3%) des missiles X-101

3/3 ou (100%) des missiles Kalibr

0/12 ou (0%) de missiles balistiques

0/4 ou (0%) de missiles Kh-31P

35/35 ou (100%) de drones Shahed