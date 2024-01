Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : pertes élevées, problèmes de mobilisation, trop peu de défenses aériennes (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : pertes élevées, problèmes de mobilisation, trop peu de défenses aériennes

Article originel : Ukraine SitRep: High Losses, Mobilization Problems, Too Few Air Defenses

Moon of Alabama, 10.01.24 Le Wall Street Journal fournit une autre histoire sombre de première ligne (archivée) de l’Ukraine. Il décrit les tentatives d’une compagnie aéroportée de prendre des positions russes près de Verbove, une ville voisine de la célèbre place Bradley, où la contre-offensive ukrainienne avait échoué: Juste après l’aube du 12 août, des drones ont survolé la cible en s’approchant d’une ligne d’arbres entre des champs de ferme. Les hommes de Khartchenko avaient été informés que des drones russes seraient abattus par du matériel de brouillage ukrainien et ont supposé qu’ils étaient les leurs. Puis, les drones ont commencé à larguer des explosifs. Les arbres ont explosé avec des tirs de mitrailleuses. Des grenades lancées par des lanceurs automatiques ont éclaté autour d’eux. Le peloton a été frappé d’incapacité. Plus de la moitié de ses quelque 20 hommes ont été tués ou blessés en quelques minutes, y compris le médecin. « Que devons-nous faire des blessés? F... » Le sergent supérieur Maksym Serheyev, commandant du premier peloton, a crié par radio à son commandant. « Ils sont plus nombreux que nous. »

Le commandant de la compagnie a demandé que des grenades fumigènes soient tirées avant l’envoi d’une mission de sauvetage pour récupérer les blessés sans être vus par des drones ou des soldats russes. Pourquoi aucune fumée n’a été utilisée lors de la première tentative d’attaque n’est pas expliqué. La fumée aurait également aidé lors de la première phase de la contre-attaque lorsque des dizaines de véhicules de combat et de chars d’infanterie ont heurté des champs de mines et ont ensuite été détruits par des missiles antichars russes. Quand j’ai appris à devenir chef de peloton de chars, nous demandions régulièrement des écrans de fumée à l’artillerie ou nous utilisions les grenades fumigènes montées sur nos chars pour cacher notre mouvement. Les soldats ukrainiens ne l’ont fait que rarement: « Ce n’est pas la Seconde Guerre mondiale et Guderian », a déclaré un haut responsable ukrainien de la sécurité, se référant au général allemand Heinz Guderian, un pionnier de Blitzkrieg. « C’est la Première Guerre mondiale et les tranchées. »

...

À la fin de la journée, seulement trois des 22 hommes du premier peloton étaient encore en pleine forme.

...

Verbove reste dans les mains russes. D’autres assauts d’infanterie par les hommes de Khorol ont conduit à de petits gains, mais plus de pertes et aucune percée significative.

Le rapport du WSJ comprend une photo d’une vieille moto side-car de l’Oural décrite comme le seul moyen d’évacuer les blessés :

Ces side-cars ont été largement utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée ukrainienne perdrait environ 30 000 hommes par mois : Le gouvernement ukrainien n'a pas publié de chiffres officiels concernant le nombre total de soldats tués ou blessés depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle il y a près de deux ans. Toutefois, les preuves anecdotiques de l'augmentation des pertes ukrainiennes dans la guerre ont été renforcées par les affirmations faites ce week-end à la télévision ukrainienne par l'ancien procureur général du pays. Yuriy Lutsenko a affirmé qu'environ 30 000 soldats ukrainiens étaient désormais tués ou gravement blessés chaque mois et que le nombre total de blessés et de morts dans la guerre s'élevait à environ 500 000.

Cela représente 1 000 personnes par jour. C'est plus que ce qu'affirme le ministère russe de la défense dans ses rapports quotidiens. En moyenne, 600 à 700 personnes par jour sont répertoriées comme des morts ukrainiens ou des blessés graves. Les rapports ne mentionnent pas les personnes tuées ou blessées qui n'ont pas été observées en raison des frappes de missiles à longue portée.

Les pertes élevées sont la raison pour laquelle le gouvernement ukrainien souhaite, au cours de l'année prochaine, mobiliser 500 000 hommes et femmes supplémentaires. Cela représente environ 41 000 hommes et femmes par mois. Mais la nouvelle loi de mobilisation que le gouvernement a présentée au parlement était pleine de clauses inconstitutionnelles (en russe) et devra être fortement modifiée. Il est peu probable que les efforts de mobilisation soient couronnés de succès. Les mois de décembre et janvier ont été marqués par trois attaques de missiles russes de grande envergure visant les sites de production d'armes ukrainiens. Ces attaques ont épuisé les défenses aériennes ukrainiennes : L'armée de l'air ukrainienne a confirmé que les forces armées ukrainiennes manquaient de missiles guidés anti-aériens. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, Yuri Ignat, en commentant l'article du New York Times selon lequel les États-Unis ne seront bientôt plus en mesure de fournir des missiles Patriot à l'Ukraine. "Il est clair qu'il y a une pénurie de missiles guidés antiaériens, et personne ne le cache. C'est la raison pour laquelle la presse occidentale est si inquiète. Je pense que nos partenaires occidentaux sont bien informés de la situation de nos systèmes de défense aérienne", a déclaré Youri Ignat lors du téléthon. Il a ajouté que les forces armées ukrainiennes avaient dépensé beaucoup de missiles pour repousser les trois dernières attaques russes massives, le 29 décembre, le 2 janvier et le 8 janvier.

Il y aura davantage d'attaques de missiles à grande échelle et il n'y aura que peu de nouveaux missiles antiaériens pour remplacer ceux qui ont été tirés. Sur la ligne de front, les Russes pratiquent ce qu'ils appellent une "défense active". Les attaques locales, bien que modestes, servent à prendre de meilleures positions. Les Ukrainiens paient un lourd tribut : "Le moral est bon", déclare le commandant adjoint du bataillon, qui utilise l'indicatif d'appel Shira, et qui se tient à proximité pour voir les hommes partir. "Mais physiquement, nous sommes épuisés.

...

Les hommes de la 117e brigade, qui se sont déployés sur la ligne de front dans la région de Zaporizhzhia au cours d'une nuit récente, ont fait face à une marche de quatre miles sous la pluie et dans la boue, a déclaré le commandant des services de renseignement. S'ils étaient blessés et capturés, les troupes russes les exécuteraient, a-t-il prévenu. Selon Adolf, 23 ans, commandant d'une compagnie, c'est en partie à cause de la longue et pénible marche pour acheminer les munitions et la nourriture nécessaires au ravitaillement des troupes et pour évacuer les blessés que l'Ukraine n'a pas pu soutenir sa contre-offensive. Les ambulances et les véhicules de ravitaillement ont été si souvent la cible de drones kamikazes que son unité a cessé de les utiliser, recourant à la place à un buggy à quatre roues que des ingénieurs volontaires ont aménagé pour transporter une civière.

...

Le bilan est lourd pour toutes les unités du front. Presque tout le monde a été blessé ou a échappé de justesse à la mort au cours des derniers mois, selon les soldats. "Nous manquons de personnel", a déclaré un commandant des services de renseignement de la 117e brigade, qui utilise l'indicatif Banderas, du nom de l'acteur. "Nous avons des armes mais pas assez d'hommes.

À un moment donné, ces unités s'effondreront, probablement à la fin de l'hiver rigoureux que nous connaissons actuellement. C'est peut-être à ce moment-là que les Russes passeront d'une défense active à des attaques plus importantes. Mais il est difficile de se préparer à de grands mouvements de flèche rouge, car la surveillance de l'OTAN par des avions espions et des satellites est capable de détecter toute concentration de forces. La meilleure stratégie consiste probablement à multiplier les attaques locales afin de trouver une position faible, puis de diriger les forces de l'arrière où une percée semble probable.