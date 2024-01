Silence autour des effets secondaires dus aux vaccins anti-Covid, rassemblement devant l'AFP à Paris (Vidéo)

Nexus était présent au rassemblement pacifiste pour la vérité organisé le 16 janvier 2024 devant l’AFP par Verity France, Parents Désenfantés et Contre-attack, afin de sortir du silence autour des effets secondaires dus aux injections.

Étaient sur place notamment Gilbert Sonia, (marraine de Sofia décédée), Michèle Musso (Maman d’Eva décédée), Marc Doyer (époux et veuf de Mauricette décédée) , d’autres victimes et figures emblématiques de ce scandale sanitaire et le Pr Perronne venu en soutien.

Marc Daoud a pu interviewer quelques personnes en direct dont Christian Perronne, Marc Doyer, Martine du collectif Parents en colère et le Dr Anne-Marie Yim.





Source : Nexus