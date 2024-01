Un ancien conseiller fédéral suisse déclare : «La pandémie était une hypnose de masse», «L’industrie pharmaceutique était derrière tout ça» (20 Minutes)

«La pandémie était une hypnose de masse»

20 Minutes, 21.01.24





Ueli Maurer: «La pandémie était une hypnose de masse»

Les positions de l’ex-conseiller fédéral UDC sont toujours plus radicales, notamment sa critique de la gestion de la pandémie par Berne.

«Le combat politique du Zurichois ne connaît pas de retraite», constate la «NZZ am Sonntag» du jour. Cela sur la base de l’analyse de nombreuses apparitions publiques d’Ueli Maurer depuis son départ du Conseil fédéral. Le journal détaille notamment les déclarations d’Ueli Maurer au sujet de la gestion de la pandémie lors d’une interview à Hoch2.tv, fin décembre dernier: «La pandémie était une hypnose de masse» et une «hystérie» sciemment attisée, y dit-il ainsi.



«L’industrie pharmaceutique était derrière tout ça»

Le Zurichois affirme qu’«il était en réalité évident dès le début que cela ne pouvait pas être aussi grave que ce qui a été présenté». Et que «toute l'industrie pharmaceutique était derrière tout ça, ils ont gagné de l'argent avec ça» en exploitant la peur. Le Conseil fédéral, dont il faisait partie, aurait réagi de façon anxieuse et dépassé les bornes. «Nous avons fait croire que nous avions des vaccins absolument utiles», lance-t-il encore....



