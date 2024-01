Un homme mort dans une prison d’Alabama aurait été renvoyé à sa famille sans organes

Article originel : Man who died in Alabama prison was reportedly returned to family without organs

The Guardian, 11.01.24

Le deuxième cas récent impliquant des allégations de parties manquantes du corps de prisonniers de l’Alabama implique un homme dont le cerveau a été enlevé...

Lire la suite