Un journaliste pigiste de l'AFP et un journaliste d'Al Jazeera tués à Gaza par un raid israélien. Silence radio dans le Jt de 13h de France 2, information à la Une dans le Jt de 13h de TF1

Sans doute deux façons radicales de traiter l'information sur le conflit entre Israël et le Hamas. Le Jt de France 2 semble faire moins que le minimum dans son traitement de l'actualité sur le conflit tandis que le Jt de Tf1 fait le minimum nécessaire même si le discours semble israélocentré.



Encore un exemple en date ce jour dans le Jt de 13h de France 2 : aucune information sur la mort d'un journaliste de l'AFP et d'un journaliste d'Al Jazeera bombardés par un raid israélien tandis que le Jt de 13h de Tf1 traite du sujet dans ses titres à la Une. Le Jt de France 2 reste fixé depuis plusieurs jours sur les intempéries climatiques qui balayent la France et n'a traité du sujet du conflit Israélo-Hamas que par une phrase sybilline de la speakerine du 13h sans aucun mini-reportage : "A l'étranger la guerre entre Israël et le Hamas est entré dans son quatrième mois. Ce matin les forces israéliennes ont mené un raid contre le camp réfugié palestinien de Jenine en Cisjordanie. Un officier israélien a été tué ainsi que six Palestineins selon ministère de la santé du Hamas". Point barre circulez ! Rien sur la mort de deux journalistes dont un vidéaste pigiste de l'AFP suite à un bombardement israélien sur Gaza. D'autres part, l'actualité du conflit israélo-palestinien n'a pas eu les honneurs des titres du Jt de 13h de France 2 contrairement à celui de Tf1. Un choix éditorial imposé par la direction de la rédaction ?



Pour plus d'infos regarder le Jt de 13h de TF1 ou lire dans Le Monde :

- Guerre à Gaza : le Hamas annonce la mort de deux journalistes tués dans une frappe israélienne, le conflit entre dans son quatrième mois Le ministère de la santé de l’enclave a affirmé dimanche qu’un vidéaste pigiste collaborant avec l’AFP depuis 2019, et un journaliste de la chaîne Al-Jazira, ont été tués alors qu’ils circulaient en voiture....Lire la suite