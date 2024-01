Un ministre israélien critique le plan néocolonial de Gallant et appelle à la déportation des Palestiniens et à leur faire subir un "sort plus douloureux que la mort"

Le ministre israélien appelle à un sort plus douloureux que la mort pour les Palestiniens

Article originel : Israel minister calls for 'ways more painful than death' for Palestinians

Middle East Monitor, 6.01.24

Note de SLT : Le chapô est de la rédaction. Certains nous reprochent d'employer le terme de déportation. Nous l'employons au sens littéral car c'est bien de cela dont il s'agit dans les intentions des ministres radicaux du gouvernement Netanyahu. Selon Wikkipedia : "La déportation est l'action pour un pouvoir politique de contraindre une catégorie ou un groupe de personnes à quitter son habitat (territoire ou pays), soit pour l'obliger à s'installer ailleurs ( déplacement forcé, regroupement forcé ou « purification ethnique »), soit pour le retenir dans des camps ( travail (travail forcé) On a parlé de populicide, actuellement de génocide, lorsque la déportation n'a pas seulement pour objectif ou pour effet l'éviction d'une population d'un territoire, mais sa destruction physique et culturelle" Selon le CRNTL : A. "Peine afflictive et infamante qui consiste à être transporté hors du territoire national dans un lieu déterminé par l'État. Déportation simple, déportation à vie; ordonner, subir la déportation. (Quasi)-synon. bannissement, emprisonnement, exil.Condamne [r] à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée [échelon le plus élevé des peines politiques] (cf. Clemenceau, Iniquité,1899, p. 190)...B.− P. ext. Internement politique dans un camp de concentration situé loin de la résidence de la victime (cf. camp II A). La tragédie de la déportation.)

Nous employons le terme néocolonial car le plan de Gallant dit des modérés du cabinet Netanyahu envisage une entité palestinienne contrôlée par Israël pour gérer la bande de Gaza, un peu à la manière de la France et la Françafrique en Afrique dans ses soit-disant "ex-colonies". Lire à cet égard : Le cabinet Netanyahu divisé : les radicaux sont favorables à la déportation des Gazaouis, les modérés à la création d'une entité néocoloniale à Gaza

Amichai Eliyahu, ministre israélien des Affaires de Jérusalem et du Patrimoine, [@Eliyahu_a/Twitter]

Le ministre israélien du Patrimoine, Amichai Eliyahu, a exhorté Israël à « trouver pour les Gazaouis des moyens plus douloureux que la mort » de les vaincre et de briser leur moral, comme les États-Unis l’ont fait avec le Japon.

Eliyahu a déclaré, dans des déclarations à la station de radio israélienne 103 FM, qu’Israël doit décider de la bataille en brisant le moral des Palestiniens à Gaza et en leur causant des souffrances impliquant leurs terres, détruisant des maisons, brisant leur rêve national et l’immigration volontaire. Quand le présentateur l’a interrompu, disant que ce n’était pas possible, Eliyahu a répondu que c’était, similaire à ce qui s’est passé pendant le printemps arabe quand un grand nombre de la population de la région a immigré en Allemagne. Selon les déclarations du ministre israélien, les habitants de Gaza devraient être encouragés à immigrer dans d’autres pays dans le cadre des mesures de vengeance contre eux après les événements de l’opération Al-Aqsa. Eliyahu a largement critiqué le ministre de la Défense Yoav Gallant pour le plan qu’il a élaboré pour la période d’après-guerre, selon lequel les affaires civiles dans la bande de Gaza seraient gérées par des parties palestiniennes non hostiles à Israël. Eliyahu a soutenu qu’aucun groupe ne correspondait à cette description. En novembre, le ministre israélien a appelé à larguer une bombe nucléaire sur Gaza, l’essuyant de la surface de la terre. Eliyahu appartient au parti extrémiste d’extrême droite Otzma Yehudit, dirigé par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Ce parti soutient la construction de colonies, la reprise du contrôle de la bande de Gaza et les idées extrémistes. La nouvelle déclaration d’Eliyahu intervient au milieu des appels israéliens à déplacer les résidents de la bande de Gaza et à les réinstaller dans d’autres pays.