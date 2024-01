Une attaque de missiles des Houthis oblige les cargos escortés par la marine étatusnienne à faire demi-tour

Article originel : Houthi missile attack forces cargo ships with US navy escort to turn around

The Guardian, 26.01.24

La marine étatsunienne abat deux missiles et un troisième atterrit en mer alors qu'un groupe allié à l'Iran poursuit ses frappes contre les navires de la mer Rouge...

