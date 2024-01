[Vidéo] Le propriétaire d'un magasin palestinien utilisé comme bouclier humain par les forces israéliennes (Al Jazeera)

Palestinian shop-owner used as human shield by Israeli forces | Al Jazeera Newsfeed/ Le propriétaire d'un magasin palestinien utilisé comme bouclier humain par les forces israéliennes | Al Jazeera Newsfeed Le propriétaire d'un magasin palestinien en Cisjordanie occupée a été utilisé comme bouclier humain par les forces israéliennes après qu'elles aient effectué une descente dans son magasin de téléphones portables. Les raids israéliens en cours dans le territoire ont provoqué la pire flambée de violence depuis près de vingt ans.