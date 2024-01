[Vidéo] Netanyahu vient de déclarer qu'Israël occupera de façon permanente la terre "du fleuve à la mer". Les médias étatsuniens dissimulent ses propos (Mondoweiss)

Netanyahu vient de déclarer qu'Israël occupera de façon permanente la terre "du fleuve à la mer". Les médias étatsuniens dissimulent ses propos

Article originel : Netanyahu just said Israel will permanently occupy the land ‘from the river to the sea.’ The U.S. media is covering it up.

Par James North

Mondoweiss, 19.01.24





Pourquoi les grands médias étatsuniens dissimulent-ils la déclaration provocatrice de M. Netanyahou, selon laquelle Israël occupera de manière permanente tout le territoire "du fleuve à la mer" ?