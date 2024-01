[Vidéo] Rapport de situation sur la guerre en Palestine : Discours de Narallah après l'assassinat d'al-Arouri - allégations de déportation des Gazaouites - retrait de 5 brigades israéliennes de Gaza (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Palestine - Réponse du Hezbollah aux assassinats d’Israël au Liban

Article originel : Palestine SitRep - Hizbullah's Response To Assassinations By Israel In Lebanon

Moon of Alabama, 4.01.24

La guerre contre Gaza ne s’est pas déroulée comme le gouvernement Netanyahou l’avait prévu. La résistance féroce se poursuit et les forces d’occupation israéliennes subissent des pertes relativement élevées.

Haaretz rapporte (archivé) que les dirigeants militaires ne sont pas d’accord avec les plans du gouvernement :

Il existe une grande disparité, presque infranchissable, entre la compréhension que les Forces de défense israéliennes sont déjà en cours de déploiement pour la troisième étape de la guerre à Gaza et ce que les décideurs politiques projettent vers l’extérieur.



Cinq brigades, composées principalement de réservistes, ont été retirées de Gaza et seront démobilisées. Mais l’armée s’attend à ce que la guerre se poursuive tout au long de l’année même si c'est à un niveau inférieur.

Le gouvernement israélien prévoit de nettoyer ethniquement la bande de Gaza. Il s’est entretenu avec le Congo et d’autres pays africains pour accueillir les réfugiés involontaires. Des pots-de-vin seront versés et certains gouvernements accepteront d’accepter qui viendra.