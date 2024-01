Yemen. De nouveaux projets de loi visent à bloquer les ventes d’armes étatsuniennes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis dans un contexte de conflit régional (The Intercept)

De nouveaux projets de loi visent à bloquer les ventes d’armes étatsuniennes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis dans un contexte de conflit régional

Article originel : New Bills Aim to Block U.S. Arms Sales to Saudi Arabia, UAE Amid Concerns of Regional Conflict

Par Ken Klippenstein

The Intercept, 3.01.24

La Républicaine Ilhan Omar a présenté les résolutions dans un effort pour tenir les pays responsables des violations des droits de l’homme.



Le représentant Ilhan Omar présente deux mesures législatives pour bloquer les ventes d’armes étatsuniennes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, citant des atrocités commises par les deux pays. Les États-Unis ont fait des ventes importantes aux deux pays en décembre, renforçant leurs capacités offensives au milieu de la possibilité d’une guerre régionale et d’un risque croissant de confrontation avec les Houthis du Yémen.

Le projet de loi saoudien est la dernière tentative du progressiste du Minnesota de tenir le régime saoudien responsable de son bilan sordide en matière de droits humains. Il mettrait fin à la vente d’avions de soutien, de capteurs de renseignement et d’autres matériels sur lesquels compte l’armée de l’air saoudienne au milieu d’un blocus qui a dévasté la population du Yémen. En décembre, le département d’État a approuvé une vente de 582 millions de dollars à l’Arabie saoudite pour renouveler son système de surveillance par drone.

Les Émirats arabes unis ont également récemment intensifié leur implication dans la guerre contre le Yémen, entraînant des attaques à la roquette houthi qui ont érodé le sentiment de sécurité que les États émiratis avaient cultivé. La mesure d’Omar interdirait la vente de roquettes explosives, de systèmes radar et d’autres équipements militaires aux Émirats arabes unis. En décembre, le département d’État a approuvé, dans un nouvel onglet, une vente de 85 millions de dollars de roquettes explosives et d’équipements radar liés à la défense aux Émirats arabes unis...

Lire la suite