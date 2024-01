Yemen. Les États-Unis (re-) commencent la guerre avec les Houthis (MoA)

Les États-Unis (re-) commencent la guerre avec les Houthis Article originel : U.S. (Re-) Starts War With Houthi Moon of Alabama, 12.01.24

En solidarité avec Gaza, les Houthis ont récemment bloqué le trafic maritime vers les États-Unis, soutenu par Israël.

Richard Medhurst @richimedhurst - 2:32 UTC Jan 12, 2024

Le Yémen s’est acquitté de son devoir en vertu de l’art. 1 de la Convention sur le génocide de prévenir et de punir Israël pour son génocide.

Si vous n’aimez pas que le Yémen tire sur des navires commerciaux, vous ne devriez pas tirer des bombes de 2000 livres sur des Palestiniens.

Tous les vaisseaux non-Israeli peuvent passer np

C’est très simple.



Après sa tentative infructueuse de former une coalition anti-Houthi sous le nom stupide d’Operation Prosperity Garden, les États-Unis ont demandé à leur acolyte britannique d’appuyer une attaque contre les Houthis.

Le dirigeant houthi Sayed Abdel Malik Al Houthi a promis publiquement (vid) de répondre à toute attaque étatsunienne/britannique.

Les Houthis se sont préparés en détournant leur équipement et leur personnel.

Faytuks Actualités Δ @Faytuks - 20:32 Jan 11, 2024

Breaking : Les forces houthis ont transporté des armes et du matériel et en ont fortifié d’autres en prévision d’une frappe des États-Unis et de leurs alliés, selon un responsable de la défense étatsunienne et une personne proche des Houthis - WSJ

Des diplomates occidentaux ont dit à des dirigeants maritimes que les cibles comprendraient probablement des sites de lancement de missiles et de drones, des radars et des dépôts d’armes autour des villes yéménites de Hodeida et Hajjah. L’infrastructure dans la capitale Sanaa figure également sur la liste des cibles possibles - WSJ

Le Moyen-Orient est prêt jeudi pour des frappes de la coalition dirigée par les États-Unis sur les positions houthis



Les États-Unis (et le Royaume-Uni) ont quand même attaqué :

US, UK carry out strikes against Yemen's Houthis following Red Sea attacks ("Les États-Unis et le Royaume-Uni mènent des frappes contre les Houthis du Yémen à la suite d’attaques dans la mer Rouge")- AL-Monitor

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont effectué des frappes de précision sur une douzaine de sites militaires utilisés par les Houthis au Yémen jeudi soir en réponse aux attaques continues du groupe contre les cargos commerciaux et les pétroliers en mer Rouge depuis le déclenchement de la guerre de Gaza.

Des avions de combat étatsuniens et britanniques, rejoints par des navires de guerre étatsuniens et au moins un sous-marin ont tiré plus de 100 munitions à guidage de précision, y compris des missiles de croisière Tomahawk, à partir d’environ 2 h 30, heure locale, vendredi, supprimant les défenses aériennes en ciblant les systèmes radar. deux responsables de la défense américaine ont déclaré à Al-Monitor.

Plus de 60 cibles, y compris des installations utilisées par les Houthis pour stocker et lancer des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques, ont été frappées à 16 endroits différents, a déclaré le Commandement central américain après les attaques.

Les cibles ont été choisies spécifiquement pour perturber la capacité des Houthis à poursuivre leurs attaques contre la navigation commerciale en mer Rouge tout en minimisant les risques pour les civils, ont déclaré des responsables de la défense.



Après ses échecs pendant vingt ans de guerre de la terreur, on se demande combien de mariages les bombardements au Yémen ont touché.

Les Houthis vont bien sûr riposter.

Si j’étais marin sur un navire de la marine étatsunienne en mer Rouge ou dans le golfe Persique, je mettrais maintenant un gilet de sauvetage et je dormirais sur le pont.