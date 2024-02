J127. Rapport de guerre sur la Palestine. La communauté internationale s'inquiète de plus en plus de l'intention d'Israël d'envahir Rafah/ Les FDI tuent 28 Palestiniens à Gaza lors d'un raid sur des maisons résidentielles à Rafah (Vidéo)

Jour 127 de l'opération "inondation d'Al-Aqsa" : la communauté internationale s'inquiète de plus en plus de l'intention d'Israël d'envahir Rafah

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 127: Growing international alarm over Israeli plans to invade Rafah

Mondoweiss, 10.02.24





Israël a annoncé son intention de poursuivre son projet d'invasion de Rafah, dans l'extrême sud de la bande de Gaza, où se réfugient 1,3 million de Palestiniens. Le maire de Rafah, Ahmed al-Sufi, a prévenu que toute action militaire se solderait par un "massacre".