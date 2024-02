Au Proche-Orient, les Etats-Unis sont au bout de leurs capacités (Moon of Alabama)

Au Proche-Orient, les Etats-Unis sont au bout de leurs capacités

Article originel : In The Middle East The U.S. Has Reached The End Of Its Abilities

Moon of Alabama, 5.02.24



L'administration Biden fait tout pour améliorer la situation du gouvernement israélien, sauf à retirer son soutien financier et ses munitions, qui sont les deux seules mesures susceptibles de ramener Israël à la raison.

Il y a maintenant plusieurs petites guerres au Moyen-Orient qui pourraient bientôt s'accumuler en une grande. Israël combat le Hamas et le Jihad islamique à Gaza. Il lutte contre une résistance silencieuse en Cisjordanie. À ses frontières nord, il est impliqué dans des affrontements quotidiens avec le Hezbollah et divers groupes de résistance palestiniens.

Israël bombarde également la Syrie et tue les envoyés iraniens dans ce pays. Les groupes de résistance irakiens et syriens attaquent les bases étatsuniennes en Syrie et en Irak. Les Etats-Unis bombardent ces groupes à des fins plus ou moins thérapeutiques tout en essayant de ne pas trop les blesser. En mer Rouge, le gouvernement Ansarullah du Yémen bloque le trafic maritime lié à Israël, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les États-Unis et le Royaume-Uni bombardent les positions de l'Ansarullah tout en sachant qu'aucun bombardement ne modifiera sa position.