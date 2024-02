Aux sources du capitalisme, l’esclavage

Mediapart, 14.02.24



Un livre récent paru au Royaume-Uni replace l’esclavage au cœur du processus de la révolution industrielle britannique. Une étude précieuse pour comprendre notre monde et ses évolutions.



La question des liens entre l’esclavagisme et le capitalisme est ancienne et elle déchaîne encore passions et débats. Si l’étude des liens entre la production fondée sur l’esclavage et la naissance de la société capitaliste est désormais bien établie aux États-Unis, ce travail reste moins important pour l’Europe, là où est né le capitalisme...

Lire la suite