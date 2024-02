Avant une possible offensive militaire sur Rafah, le Jt de 20h de France 2 diffuse un reportage embarqué "aux côtés de l'armée israélienne"

Ce 3.02.24, le Jt de 20h de France 2 a diffusé un autre reportage embarqué. Le précédent avait été diffusé le 8.11.23 : Guerre entre Israël et le Hamas : au cœur de l'offensive avec l'armée dans Gaza



Cette fois-ci, celui-ci s'intitule "Gaza. Aux côtés de l'armée israélienne". (Voir la vidéo).



Guerre entre Israël et le Hamas : plongée à Gaza avec l’armée israélienne

Jt France 2 de 20h du 3.02.24

120 jours se sont écoulés depuis le début de la guerre opposant Israël et le Hamas. En plein hiver, la population palestinienne est menacée par la famine et Gaza est en ruine. Reportage.