Boycott, désinvestissement et sanctions (MoA)

Malgré sa cruauté et son caractère destructeur, Israël est loin d’avoir atteint son objectif de nettoyage ethnique de Gaza. Il n’a même pas encore osé attaquer le Hezbollah au Sud-Liban. Et ce, alors que les colons sionistes ont dû quitter les zones entourant Gaza et les terres proches de la frontière libanaise.

Netanyahou est pris au piège. Il doit «faire quelque chose» pour permettre le retour des réfugiés internes dans leurs foyers. Mais toute action dans ce sens entraînera la mort de ses troupes et pourrait bien nuire à la viabilité stratégique d’Israël.

Il semble que l’idée sioniste d’une colonie exclusivement juive arrive, lentement mais sûrement, à sa fin inévitable.

Il existe depuis longtemps des signes en ce sens. La campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS) contre Israël n’a cessé de prendre de l’ampleur.

Je me souviens qu’il y a quelques décennies, les épiceries allemandes vendaient des «oranges de Jaffa». Ces oranges venaient d’Israël – de bons fruits d’ailleurs – mais déjà à l’époque, une campagne constante et plus ou moins silencieuse était en cours pour éviter les produits israéliens. Les «oranges de Jaffa» ne sont plus commercialisées ici. Je suppose qu’elles sont désormais utilisées pour produire du jus d’orange qui peut être vendu sans mentionner le pays d’où proviennent les fruits contenus dans le jus.

D’autres tentatives de vente de produits israéliens sur les marchés européens ont échoué. Il y a un an ou deux, un magasin Aldi local proposait à la vente des pommes de terre dont le pays d’origine était indiqué comme étant «Israël/Allemagne». J’ai parlé au directeur des ventes et j’ai protesté contre cette désignation. Il a admis qu’il n’était pas correct d’utiliser deux origines pour un même produit, mais il s’est plaint que s’il indiquait l’origine «Israël», personne ne les achèterait.

Depuis, je n’ai pas vu de pommes de terre en provenance d’Israël.

Les gens vérifient le pays d’origine lorsqu’ils achètent des mandarines. D’autres vérifient les trois premiers chiffres du code-barres des produits en conserve. Tout ce qui commence par 729 provient d’une société enregistrée en Israël. Je n’achète pas ces produits et vous ne devriez pas non plus.

Lorsque j’étais responsable des technologies de l’information, j’ai travaillé avec des gestionnaires de réseau qui évitaient tout équipement en provenance d’Israël. Non seulement parce qu’il y avait un risque élevé qu’il soit utilisé à des fins d’espionnage, mais aussi parce qu’ils étaient préoccupés par les politiques israéliennes.

En octobre dernier, Starbucks a poursuivi Workers United, le syndicat de ses employés, parce que ce dernier avait publié un message pro-palestinien sur les médias sociaux. Il en est résulté un appel mondial au boycott de Starbucks. Son succès est étonnant :

«La plus grande chaîne de cafés du monde réduit ses prévisions de ventes et manque les attentes du marché en raison des boycotts – MSN, 31 janvier 2024

La plus grande chaîne de cafés du monde a annoncé aux investisseurs mardi soir qu’il y avait un «impact significatif sur le trafic et les ventes» au Moyen-Orient en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

L’impact s’est également fait sentir aux États-Unis, où la chaîne a été boycottée, a déclaré le directeur général Laxman Narasimhan lors d’une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels.

Certains avaient évité Starbucks au Moyen-Orient et aux États-Unis après que l’entreprise a intenté une action en justice en octobre contre Workers United pour avoir utilisé le nom de Starbucks et un logo similaire.

En octobre, un message publié sur le compte de médias sociaux du syndicat exprimait sa solidarité avec le peuple palestinien avant d’être supprimé».



Boycotter les produits liés à Israël est la seule petite chose que chacun d’entre nous peut faire sans trop d’efforts.

Avec le temps, cette action sera couronnée de succès.





Traduction Réseau International