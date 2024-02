Causeries Histoire - Chagos : le combat pour le retour #1 - Histoire d'une déportation - partie 1 Depuis plus d'un demi-siècle le peuple des Chagos mène une âpre lutte contre l'arbitraire colonial. Ainsi, tous les Chagossiens qui vivaient dans cet archipel du nord de l'océan Indien, ont été déportés vers l'Île Maurice et les Seychelles entre 1968 et 1973, époque de la construction d'une base militaire américaine à Diego Garcia.