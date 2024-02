Cornel West, candidat à l'élection présidentielle étatsunienne : "Biden est un criminel de guerre" et Donald Trunp "un joueur de flûte néo-fasciste" (Vidéo)

Cornel West, candidat à l'élection présidentielle étatsunienne : "Biden est un criminel de guerre" Les électeurs étatsuniens se sentent "impuissants et désespérés" à l'approche d'une élection où les principaux choix sont un "joueur de flûte néo-fasciste" (Donald Trump) ou "les criminels de guerre du Parti démocrate", affirme le candidat indépendant à l'élection présidentielle Cornel West.

