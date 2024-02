Des données satellites documentent l'étendue des destructions à Gaza (OLJ)

La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a récemment publié un rapport sur l'impact économique des destructions à Gaza, près de quatre mois après le début de la guerre. D'après ce dernier, déjà à la fin novembre 2023, une maison sur cinq à Gaza avait été affectée - endommagée ou détruite - par les bombardements incessants de l'armée israélienne. Des données les plus récentes, datant de janvier, montrent que la proportion pourrait désormais atteindre une maison sur deux. C'est ce qu'illustrent les données recueillies et analysées par le programme satellite des Nations unies (UNOSAT) les 6 et 7 janvier.