Des tireurs d'élite israéliens tuent 21 civils devant l'hôpital Nasser, assiégé à Gaza (Al Jazeera)

Des tireurs d'élite israéliens tuent 21 civils devant l'hôpital Nasser, assiégé à Gaza.

Article originel : Israeli snipers kill 21 civilians outside Gaza’s besieged Nasser Hospital

Al Jajeera, 09.02.24

Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les attaques répétées contre les installations médicales, les médecins et les ambulances doivent faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre.

