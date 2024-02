Deux ans de guerre des États-Unis et de l'OTAN contre la Russie en Ukraine (WSWS)

Il y a deux ans aujourd’hui, le 24 février 2022, l’impérialisme américain et ses alliés européens ont réussi à provoquer la Russie pour qu’elle envahisse l’Ukraine. Washington, Berlin, Londres et Paris cherchaient depuis longtemps à déclencher une guerre totale avec le régime nationaliste réactionnaire de Vladimir Poutine dans le but de subordonner la Russie au statut de semi-colonie et de consolider la domination de l’impérialisme sur la masse continentale eurasienne.

Cette guerre est la plus sanglante en Europe depuis les massacres de la Seconde Guerre mondiale. Environ un demi-million d’Ukrainiens et des dizaines de milliers de Russes ont été massacrés, et des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. L’impérialisme américain et l’impérialisme allemand intensifient inconsidérément le conflit, au mépris total des conséquences. Cela inclut la perspective imminente d’un échange nucléaire entre les États-Unis et la Russie, qui remettrait en question la survie même de l’humanité.

Dans une déclaration publiée quelques heures seulement après l’invasion russe et intitulée « Non à l’invasion de l’Ukraine par le gouvernement Poutine et au bellicisme des États-Unis et de l’OTAN! Pour l’unité des travailleurs russes et ukrainiens! », le Comité international de la Quatrième Internationale (CIQI) a résolument rejeté la propagande incessante émanant de l’establishment politique et des médias, qui dépeint le conflit comme une «guerre d’agression non provoquée de Poutine». Selon ce récit bidon, le président russe a orchestré la guerre en Ukraine dans le cadre d’un grand plan de conquête de l’Europe. Seule la force militaire pouvait l’arrêter.

En réalité, les États-Unis ont mené depuis les années 1990 des efforts systématiques pour étendre le territoire de l’OTAN vers l’est afin d’encercler la Russie, en violation des promesses faites au régime stalinien lors de la dissolution de l’Union soviétique. Puis, en février 2014, Washington et Berlin ont financé le coup d’État de Maïdan, un mouvement d’extrême droite dirigé par des forces carrément fascistes qui a renversé le président pro-russe élu Viktor Ianoukovitch et installé un régime fantoche pro-occidental à Kiev. En réponse, la Russie a annexé la Crimée à la suite d’un référendum.

Analysant les racines historiques plus larges du conflit, le CIQI a écrit: «La confrontation actuelle avec la Russie est le résultat d’une stratégie géopolitique poursuivie par les États-Unis depuis la dissolution de l’URSS il y a 30 ans. Son objectif est l’hégémonie mondiale des États-Unis, en utilisant la puissance militaire pour compenser le déclin économique. C’est la source des nombreuses et interminables séries de guerres lancées par les États-Unis, impliquant l’invasion ou le bombardement de l’Irak, de la Somalie, de la Serbie, de l’Afghanistan, de la Libye et de la Syrie. Bien sûr, cette série de guerres illégales n’est pas mentionnée dans les médias aujourd’hui.»

Les deux années qui viennent de s’écouler ont pleinement confirmé cette analyse. La source principale de l’escalade du conflit a été l’impérialisme américain, avec le soutien de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France et du Canada. Les impérialistes ont injecté des dizaines de milliards de dollars et d’euros d’armes puissantes en Ukraine pour alimenter le conflit, ont organisé le déploiement de dizaines de milliers de soldats supplémentaires de l’OTAN en Europe de l’Est et ont menacé le monde d’une guerre nucléaire contre la Russie. Au niveau national, ils ont subordonné tous les aspects de la société à la guerre impérialiste en augmentant massivement les dépenses militaires, en réduisant les programmes sociaux et en se tournant ouvertement vers des formes autoritaires de gouvernement et des forces politiques d’extrême droite pour réprimer l’opposition populaire.





Tout en proclamant sans cesse leur détermination à défendre la «démocratie», les puissances impérialistes coopèrent étroitement avec les forces fascistes en Ukraine – les descendants politiques des collaborateurs nazis pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont participé à la guerre d’anéantissement contre l’Union soviétique et à l’Holocauste. L’alliance intime entre les puissances de l’OTAN et l’establishment militaire et politique fasciste de l’Ukraine n’a rien de fortuit. Elle montre plutôt que le conflit actuel, tout comme la guerre des nazis contre l’Union soviétique il y a huit décennies, est une guerre impérialiste menée pour le pillage, les marchés et l’hégémonie géostratégique. Ce fait a été souligné par l’ovation unanime que le parlement canadien et les ambassadeurs des autres États membres du G-7 ont réservée en septembre dernier à Yaroslav Hunka, vétéran de la Waffen-SS et criminel de guerre nazi.



Les gouvernements impérialistes ne se soucient pas le moins du monde de la «démocratie» en Ukraine. En réalité, ils ont l’intention de faire entrer l’Ukraine dans leur sphère d’influence dans le cadre de leur campagne visant à dépecer la Fédération de Russie, à s’emparer de ses ressources naturelles et à se préparer ainsi à un conflit militaire avec la Chine. Dans le cadre de cette stratégie, ils sont prêts à se battre jusqu’au dernier Ukrainien, comme le montrent les centaines de milliers d’Ukrainiens, jeunes pour la plupart, qu’ils ont sacrifiés sur les champs de bataille. Selon les estimations, pas moins de 500.000 soldats ukrainiens ont été massacrés depuis le début de la guerre, dont plus de 100.000 lors de l’«offensive» catastrophique de 2023 lancée par les puissances impérialistes. Leur indifférence à l’égard d’une perte aussi horrible de vies humaines se retrouve dans le soutien inconditionnel des impérialistes au génocide israélien à Gaza, où plus de 30.000 Palestiniens ont été massacrés en un peu plus de quatre mois par des armes fournies par les États-Unis au gouvernement d’extrême droite de Netanyahou.

L’escalade imprudente de la guerre avec la Russie en Ukraine par les puissances impérialistes et leur soutien inconditionnel à l’attaque génocidaire d’Israël contre les Palestiniens montrent ce qu’est réellement l’«ordre international fondé sur des règles» constamment présenté par Biden, Scholz et consorts comme une alternative à la «brutalité» de Poutine. La défense de la position hégémonique mondiale de l’impérialisme américain, dont la base économique s’est constamment érodée au cours des dernières décennies, ne peut être entreprise qu’en recourant à des méthodes de plus en plus barbares qui ressemblent aux horreurs vécues pendant les deux guerres mondiales impérialistes du 20e siècle.



L’agressivité sanguinaire des États impérialistes ne justifie pas, et encore moins, ne donne aucunement un contenu progressiste à la politique du régime de Poutine. Comme l’a souligné le CIQI il y a deux ans, «La catastrophe qui a été déclenchée par la dissolution de l’Union soviétique en 1991 ne peut être évitée sur la base du nationalisme russe, une idéologie profondément réactionnaire qui sert les intérêts de la classe dirigeante capitaliste représentée par Vladimir Poutine.»

L’objectif de Poutine en envahissant l’Ukraine était et reste de créer les meilleures conditions pour conclure un accord avec l’impérialisme. Il refuse de reconnaître l’existence de processus objectifs poussant les impérialistes à soumettre la Russie. Au lieu de cela, comme l’a démontré sa performance pathétique lors d’une récente interview avec l’animateur fasciste américain Tucker Carlson, Poutine continue de croire que tout n’était qu’un grand malentendu qui peut être résolu par un accord négocié entre Washington et Moscou pour soutenir la création d’un ordre international «multipolaire».

En tant que représentant de l’oligarchie capitaliste russe corrompue, qui fait face à l’opposition intérieure de la classe ouvrière et à la pression croissante des puissances impérialistes, Poutine ne peut pas reconnaître que la guerre a des causes objectives. Il faudrait pour cela qu’il reconnaisse non seulement la faillite de son régime, mais aussi les résultats désastreux de la restauration capitaliste en Union soviétique pour les travailleurs russes et ukrainiens. Cette reconnaissance soulèverait le spectre d’une éruption de l’opposition sociale d’en bas qui représenterait une menace bien plus grande que les impérialistes pour l’oligarchie russe.





Les contradictions insolubles du capitalisme mondial ont déclenché une nouvelle redivision du monde entre les grandes puissances. La guerre de l’impérialisme américain contre la Russie n’est qu’un des fronts de ce qui se développe rapidement comme une troisième guerre mondiale. Ce conflit prend la forme d’une lutte contre-révolutionnaire menée par l’impérialisme pour garantir ses intérêts aux dépens de ses rivaux géopolitiques et de la classe ouvrière de tous les pays. D’autres cibles clés pour Washington et ses alliés européens sont l’Iran au Moyen-Orient et, surtout, la Chine dans la région indopacifique. La perspective d’une guerre avec la Chine, qui représente une menace directe pour l’hégémonie américaine, n’est plus considérée comme une possibilité, mais comme une fatalité.

Deux ans après le déclenchement de la guerre des États-Unis et de l’OTAN contre la Russie, le World Socialist Web Site exhorte les travailleurs du monde entier à lutter pour un arrêt immédiat du massacre. Pour ce faire, les travailleurs du monde entier doivent opposer le programme de la révolution socialiste mondiale à l'escalade folle des impérialistes vers une troisième guerre mondiale.



Comme l’a fait remarquer le Comité éditorial international du WSWS dans sa déclaration du Nouvel An, «Les perspectives pour l'humanité seraient sombres s'il n'y avait pas le fait historiquement vérifié que les contradictions qui conduisent le capitalisme à la destruction mettent également en marche les conditions de son renversement et de la réorganisation de la société sur des bases nouvelles et progressistes, c'est-à-dire socialistes. Le potentiel de cette réorganisation a sa source dans l'être objectif de la classe ouvrière. La lutte des classes est le moyen par lequel la possibilité objective de la réorganisation socialiste se réalise dans la pratique.»

La tâche urgente à l’occasion du deuxième anniversaire de la guerre des États-Unis et de l’OTAN contre la Russie est de rendre ce processus objectif conscient dans l’esprit des travailleurs du monde entier afin qu’il puisse servir de base à la création d’un mouvement international antiguerre dirigé par la classe ouvrière. Ce mouvement doit unifier les travailleurs des centres impérialistes avec ceux des pays ciblés par les guerres d’agression des États-Unis au cours des 30 dernières années et les travailleurs de Russie, d’Ukraine et de l’ensemble de l’ancienne Union soviétique.

Leur objectif commun doit être la lutte pour mettre fin au système de profit capitaliste, qui est la cause première de la campagne de soumission de la Russie des États-Unis et de l’OTAN. Cette lutte doit impliquer une opposition implacable aux régimes oligarchiques de Russie et d’Ukraine par le biais d’une renaissance des traditions socialistes et internationalistes de la révolution russe de 1917 menée par les bolcheviks.

