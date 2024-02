Deux otages israéliens tués dans des frappes israéliennes, selon le Hamas (Reuters)

LE CAIRE, 11 février (Reuters) - Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza au cours des 96 dernières heures ont tué deux otages israéliens et en ont grièvement blessé huit autres, a déclaré dimanche la branche armée du Hamas, les Brigades Al-Qassam.



« Leurs conditions deviennent de plus en plus dangereuses à la lumière de l’incapacité de leur fournir un traitement approprié. (Israël) porte l’entière responsabilité de la vie des personnes blessées à la lumière de leurs bombardements continus", a déclaré le communiqué, concernant les otages restants.

Les militants du Hamas ont tué 1200 personnes dans le sud d’Israël et en ont enlevé au moins 250 lors de leur incursion non provoquée du 7 octobre, selon les statistiques israéliennes. Israël a répondu par un assaut militaire sur la bande de Gaza qui a tué plus de 28000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé du Hamas.



Au cours d’une trêve d’une semaine fin novembre, le Hamas a libéré plus de 100 otages israéliens et étrangers en échange de la libération par Israël d’environ 240 prisonniers palestiniens.

Le porte-parole militaire en chef d’Israël, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré mardi que 31 des otages restants détenus par le Hamas à Gaza étaient morts.



"Nous avons informé 31 familles que leurs proches capturés ne sont plus parmi les vivants et que nous les avons déclarés morts", a-t-il déclaré à un point de presse régulier.

Israël a déclaré que 136 otages sont toujours détenus à Gaza.



Le Club des prisonniers palestiniens, qui documente et prend soin de tous les détenus palestiniens, a publié dimanche une déclaration selon laquelle le nombre de Palestiniens arrêtés depuis le 7 octobre avait atteint 6950 personnes.