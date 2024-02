Escalade dans le nord de la Palestine (Moon of Alabama)

Escalade dans le nord de la Palestine

Article originel : Escalation In Northern Palestine

Moon of Alabama, 14.02.24



La situation à la frontière nord d'Israël s'aggrave. Il est probable qu'elle se transforme bientôt en une véritable guerre. La situation augmente déjà le prix économique qu'Israël doit payer pour ses méfaits.

L'agence de notation internationale Moody's a revu à la baisse la cote de crédit d'Israël. Cela entraînera une augmentation des paiements d'intérêts sur la dette du gouvernement israélien :

Dans un rapport daté de vendredi dernier mais publié seulement samedi, jour du sabbat juif, l'agence a officiellement abaissé la note d'Israël de A1 à A2, et a ajouté des indications sur d'autres dégradations à venir. La presse anglo-étatsunienne a immédiatement réagi contre Moody's.

"Israël riposte", titrait le Financial Times. Le journal ajoute : "[Le Premier ministre Benjamin] Netanyahu, dans une rare déclaration pendant le sabbat juif, a déclaré: "La dégradation de la note n'est pas liée à l'économie, elle est entièrement due au fait que nous sommes en guerre. La note remontera dès que nous aurons gagné la guerre - et nous la gagnerons". Dans le rapport de l'Associated Press, "Le ministre israélien des finances s'insurge contre l'abaissement de la note de Moody's". La plateforme Fox de Rupert Murdoch a déclaré: "Israël a une économie forte et ouverte malgré la dégradation de Moody's". "La solvabilité d'Israël reste élevée", selon le New York Times, "mais l'agence de notation a noté que les perspectives pour le pays étaient négatives... Une note de A2 reste une note élevée".



Plusieurs éléments négatifs pourraient conduire à un nouvel abaissement de la note :

Selon le rapport de Moody's, "les risques de dégradation demeurent au niveau de la note A2. En particulier, le risque d'une escalade impliquant le Hezbollah dans le nord d'Israël demeure, ce qui aurait un impact potentiellement beaucoup plus négatif sur l'économie que ce que prévoit actuellement le scénario de base de Moody's. Les finances publiques seraient également soumises à une pression plus intense dans un tel scénario. Les finances publiques seraient également soumises à des pressions plus intenses dans un tel scénario".



Peu après la publication du rapport de Moody's, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a décidé d 'accroître la pression sur Israël:

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hasan Nasrallah, a réitéré que le Hezbollah poursuivra son offensive frontalière contre les sites d’occupation israéliens près de la frontière libanaise jusqu’à la fin de la guerre barbare sioniste sur Gaza.

« Lorsque l’agression contre Gaza cessera, le feu cessera dans le sud du Liban », a déclaré Sayyed Nasrallah.

...

Le secrétaire général du Hezbollah a commenté les récentes menaces proférées par le ministre sioniste de la Défense, Yoav Gallant, qui a déclaré que les FDI ne mettront pas fin à l’agression contre le Sud-Liban même après le cessez-le-feu de Gaza, soulignant que le Hezbollah poursuivra alors son offensive.

« Lorsque la guerre sur Gaza prendra fin, nous arrêterons notre offensive. Si l’ennemi reprend ses hostilités, nous agirons à la lumière des règles et des formules. »



Nasrallah a rejeté les demandes occidentales, passées par le gouvernement libanais, de retirer les forces du Hezbollah et de cesser le feu :

Il est du devoir et de la responsabilité du Hezbollah de dissuader l'ennemi et d'empêcher l'assaut contre le Liban, a affirmé Sayyed Nasrallah, ajoutant que les réponses de la Résistance seront proportionnées, mais efficaces et productives.



Sayyed Nasrallah a souligné que les centaines de milliers de colons déjà déplacés du Nord ne pourront pas retourner chez eux en cas d'escalade.

Israël doit préparer des abris, des sous-sols, des hôtels et des écoles pour accueillir les deux millions de colons qui seront déplacés du nord de la Palestine s'il étend la zone de guerre, a averti Sayyed Nasrallah.

Si l'ennemi israélien étend sa zone de guerre contre le Liban, le Hezbollah fera de même, a souligné Sayyed Nasrallah.

...

"Il est plus facile d'avancer le Litani vers les frontières que de repousser les combattants du Hezbollah des frontières vers le Litani", a déclaré Sayyed Nasrallah.

D'autres informations seront annoncées ultérieurement :

Sayyed Nasrallah a souligné qu'"Israël" a échoué pendant 130 jours à atteindre le moindre objectif dans la guerre de Gaza, à l'exception des attaques monstrueuses contre les civils.



Concernant la guerre sioniste contre Gaza, Sayyed Nasrallah a souligné qu'il donnerait plus de détails lors d'un discours qu'il doit prononcer vendredi (16 février) à l'occasion de l'anniversaire des commandants martyrs du Hezbollah.

L'extension des activités du Hezbollah contre l'armée de l'entité sioniste est rarement mentionnée dans les médias occidentaux :

Le correspondant d'Al-Manar :

La résistance au Sud-Liban a jusqu'à présent attaqué le QG du commandement de la région Nord à Safad :

Le QG du commandement de la région Nord à Safad.

Le QG du commandement de la 91e division de Galilée à "Branit"

Le QG de la 769e brigade orientale à Kiryat Shmona.

Base de commandement et de contrôle de Meron Air

Base de l'OIF de Beit Hillel

Camp d'entraînement à Kela, sur le plateau du Golan occupé

Base de l'IOF de Ma'ale Golan sur le Mont Hermon

La plupart des positions d'artillerie le long du front arrière et des concentrations militaires

Tous les sites militaires frontaliers de l'IOF

Toutes ces attaques menées par la résistance confirment que toutes les pressions militaires et les menaces israéliennes ne la dissuaderont pas de poursuivre ses opérations. La résistance avance en toute confiance, s'appuyant d'abord sur Dieu, puis sur ses capacités militaires, l'esprit de ses combattants et la résilience de son peuple.



Le quartier général de Safad n'a été touché que ce matin. D'autres attaques israéliennes ont frappé des structures civiles dans le sud du Liban.

URGENT : #Le #Hezbollah a tiré un barrage de roquettes visant une base militaire dans la ville de Safed, au nord d'Israël.

Un mort et huit blessés, dont un dans un état grave.



Les FDI ont déclaré que certaines des roquettes ont touché la base du quartier général du Commandement Nord à Safed, à environ 13 kilomètres de la frontière libanaise.

Le fait de frapper Safad a constitué une (légère) escalade après les attaques précédentes.

Contrairement aux victimes palestiniennes quotidiennes de la brutalité israélienne, les victimes israéliennes de la frappe ont fait les gros titres en Israël:

Une Israélienne a été tuée et huit autres ont été blessées lorsqu'un barrage de roquettes tirées depuis le Liban s'est abattu sur Safed et une base de l'armée dans la ville du nord, ont déclaré les autorités militaires et médicales.

En réponse à cette attaque, les forces de défense israéliennes ont déclaré avoir lancé des frappes aériennes "généralisées" au Liban.

Les tirs de roquettes n'ont pas été immédiatement revendiqués, mais on pense qu'ils ont été effectués par le groupe terroriste Hezbollah, qui a lancé quotidiennement des tirs de roquettes, de missiles et de drones sur le nord d'Israël au cours des derniers mois, affirmant qu'il le faisait pour soutenir le groupe terroriste Hamas à Gaza, contre lequel Israël mène une guerre.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) et la municipalité de Safed ont déclaré que des roquettes avaient touché une base militaire dans la région, à quelque 13 kilomètres de la frontière libanaise.

Le nombre de victimes à la frontière nord d'Israël reste très inégal :

Jusqu'à présent, les escarmouches à la frontière ont causé la mort de six civils du côté israélien, ainsi que la mort d'au moins neuf soldats et réservistes des FDI. Il y a également eu plusieurs attaques en provenance de la Syrie, qui n'ont pas fait de blessés.

Le Hezbollah a nommé 194 membres qui ont été tués par Israël au cours des accrochages en cours, principalement au Liban, mais aussi en Syrie. Au Liban, 29 autres agents d'autres groupes terroristes, un soldat libanais et une vingtaine de civils, dont trois journalistes, ont été tués.

Si Israël n'évacue pas davantage de colons, à un coût économique élevé, le nombre de victimes risque de changer.

Amal Saad, spécialiste du Hezbollah libanais, qui enseigne actuellement à Cardiff, en Grande-Bretagne, explique le raisonnement du Hezbollah :

Plusieurs messages se cachent derrière la frappe qualitativement différente du Hezbollah sur Safed ce matin, qu'Israël considère comme l'attaque la plus grave depuis le début de la guerre, Ben Gvir la qualifiant de "déclaration de guerre".

Au premier chef, le Hezbollah a fait savoir qu'il ne capitulerait pas devant les demandes israéliennes et occidentales de cesser les hostilités de part et d'autre de la frontière, conformément au discours prononcé hier par Nasrallah. Il s'agit également d'une réponse à plusieurs frappes meurtrières israéliennes au Sud-Liban, jusqu'à Sidon.

Mais le moment choisi pour cette escalade semble également lié à l'échec de la proposition de cessez-le-feu de Paris par Netanyahou et aux menaces de son gouvernement d'envahir Rafah, ce qui, à son tour, rendrait plus probable une attaque totale contre le Liban. Le Hezbollah donne à Israël un avant-goût du type de frappes et du nombre de victimes que son armée devra supporter si Netanyahou continue de rejeter un cessez-le-feu.



Comme on pouvait s'y attendre, les forces d'occupation israéliennes ont répondu à la frappe sur Safad par une nouvelle escalade:

L'armée israélienne a déclaré mercredi que ses avions de chasse "ont entamé une série de frappes au Liban", faisant craindre une guerre entre les deux pays après des mois de tirs transfrontaliers.



L'armée n'a pas donné d'autres détails sur les frappes aériennes, tandis que les médias libanais ont fait état de raids aériens sur des villages du sud du pays, notamment Adchit, Sawwaneh et Shihabiyeh.

Ces frappes sont intervenues quelques heures après que des tirs en provenance du Liban ont blessé plusieurs personnes dans le nord d'Israël, selon des médecins.

...

Les craintes d'un nouveau conflit entre Israël et le Hezbollah n'ont cessé de croître, avec des dizaines de milliers de personnes déplacées de part et d'autre de la frontière et des tensions régionales qui montent en flèche.

"Je ne sais pas quand aura lieu la guerre dans le nord, mais je peux vous dire que la probabilité qu'elle se produise dans les mois à venir est beaucoup plus élevée que par le passé", a déclaré le mois dernier le chef militaire israélien Herzi Halevi.

Après les dernières frappes israéliennes, la partie libanaise a déclaré que quatre civils avaient été tués ou blessés par ces frappes.

La montée de l'hostilité est telle qu'il ne s'agira plus de savoir "si" une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah aura lieu, mais seulement "quand".