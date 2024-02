Le parti de l’ancien Président Laurent Gbagbo a proclamé sa solidarité « pleine et entière » avec les « peuples frères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui font face, depuis plus d’une décennie, à des menaces existentielles ». Il a dit appuyer « toutes les mesures internes et externes que les autorités de l’AES jugent nécessaires et appropriées pour mettre fin à leurs souffrances. » ...

