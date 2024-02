Il n'y a plus aucune université à Gaza (The Intercept)

Plus aucune université à Gaza Article originel : No University Left Standing in Gaza The Intercept, 09.02.24

Dans les 100 premiers jours de sa guerre contre Gaza, l’armée israélienne a systématiquement détruit toutes les universités de la bande de Gaza. Les observateurs internationaux des droits de l’homme ont trouvé des preuves significatives que des universitaires palestiniens et des personnalités intellectuelles ont été ciblés par des frappes israéliennes. L’armée israélienne a décimé le système éducatif de Gaza et ses infrastructures. Cette semaine sur Deconstructed, Natasha Lennard, chroniqueuse pour The Intercept, remplace Ryan Grim et s’entretient avec le Dr. Ahmed Alhussaina, vice-président de l’Université Israa, l’une des institutions d’enseignement supérieur et de recherche les plus célèbres de Gaza. Au début de la guerre, Israël a transformé l’université en caserne militaire, puis l’a détruite dans une explosion massive et contrôlée. À la mi-novembre, Alhussaina a fui Gaza; il a pu s’échapper en Égypte avec les membres de sa famille directe. La guerre actuelle d’Israël a tué 102 de ses proches. Alhussaina a raconté à Lennard la vie universitaire à Gaza avant le 7 octobre, la terreur sans fin et le désespoir pour les Palestiniens depuis le début de la guerre, et ses espoirs pour l’avenir de la vie intellectuelle palestinienne.